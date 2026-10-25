أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

تستعد دور العرض السينمائية في مصر لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة خلال الفترة المتبقية من عام 2026، بمشاركة عدد من النجوم، وتتنوع الأعمال المنتظرة بين الرومانسية والكوميديا والرعب والأكشن.

«نصيب».. ياسمين صبري ومعتصم النهار في قصة رومانسية

ينطلق فيلم «نصيب» في دور العرض المصرية يوم 28 أكتوبر الجاري، ويجمع في بطولته ياسمين صبري ومعتصم النهار، إلى جانب خالد سرحان ورحمة أحمد ودنيا ماهر ومصطفى أبو سريع وعمر الشناوي ودنيا سامي.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الغردقة، حول أرملة ثرية ترث منتجعًا سياحيًا عقب وفاة زوجها، لتجد نفسها أمام مسؤوليات وتحديات جديدة، بالتزامن مع خوض تجربة عاطفية تغير مسار حياتها.

العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الرومانسية.

«موسكو كايرو».. رحلة أربع راقصات روسيات إلى مصر

ينضم فيلم «موسكو كايرو» إلى خريطة الأفلام المنتظر طرحها خلال الأسبوع الجاري، في تجربة تجمع فنانين مصريين وروسًا وأردنيين، ويشارك في بطولته محمد نور وياسر الطوبجي وأيمن منصور وحاتم رجاء ومنذر رياحنة، إلى جانب المطرب أبو الليف، وعدد من الفنانين الروس، مع ظهور أحمد عزمي وأحمد جمال سعيد.

وتعود أحداث الفيلم إلى عام 1993، عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتتناول حكاية أربع راقصات روسيات يقررن السفر إلى مصر بحثًا عن فرص عمل وحياة أكثر استقرارًا، لتتشابك تجاربهن بين موسكو والقاهرة، في إطار يتناول الغربة والانتماء ومحاولات بدء حياة جديدة.

والفيلم مقتبس عن رواية «ابتسم أنت في مصر» للكاتبة الروسية إيلينا سيريبرياكوفا، التي شاركت عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، فيما يتولى خالد مهران الإخراج والإنتاج.

«حدوتة».. عودة أحمد حلمي إلى السينما

يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى دور العرض من خلال فيلم «حدوتة»، المقرر طرحه يوم 11 نوفمبر المقبل، بعد غياب عن السينما منذ فيلم «واحد تاني» الذي عُرض عام 2022.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم، والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

وتدور الأحداث حول رجل فقد والديه في طفولته، وتولت أسرة أخرى تربيته، قبل أن يواجه خلال حياته سلسلة من المواقف والمفارقات التي تجمع بين الكوميديا والجانب الإنساني.

«كريبتو».. حمدي الميرغني وأوس أوس في مواجهة عالم المافيا

ومن أبرز الأفلام المنتظر طرحها أيضا هو فيلم «كريبتو» والذى من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة حمدي الميرغني وأوس أوس وباسم سمرة وبيومي فؤاد ومحمد محمود ومحمد لطفي وبسنت أبو باشا وشريف حسني وناجي شحاتة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع الكوميديا والأكشن، حول زعيم مافيا يتعرض لإصابة خطيرة، فيقرر التواصل مع ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل 30 عامًا، لتبدأ سلسلة من المواقف والمطاردات بعد دخولهما عالمًا بعيدًا عن حياتهما المعتادة.

والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، وكتب السيناريو والحوار عمرو تيام ومهاب حسين، فيما يتولى سلطان مجدلي الإخراج.

«الغربان».. بطولة عمرو سعد ومي عمر

ويترقب الجمهور عرض فيلم «الغربان» بطولة عمرو سعد ومي عمر، والمقرر طرحه في دور العرض خلال ديسمبر المقبل، بعد سنوات من العمل والتحضيرات.

ويشارك في البطولة ماجد المصري وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وعبد العزيز مخيون، إلى جانب فنانين من جنسيات مختلفة، والفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن.

وتدور أحداث العمل في أجواء الحرب العالمية الثانية خلال أربعينيات القرن الماضي، ضمن إطار حربي يمزج الأكشن بالصراعات والمعارك، ويقدم تجربة إنتاجية واسعة النطاق.

«ممسوس».. تجربة رعب تنتظر تحديد موعدها

ويأتي فيلم «ممسوس» ضمن الأعمال التي يُنتظر طرحها قبل نهاية العام، لكن موعد عرضه النهائي لم يُعلن رسميًا حتى الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمينا العبد وعمر رزيق ويوسف رأفت وعبد الرحمن محمد وتارا عبود، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

وينتمي العمل إلى أفلام الرعب والتشويق، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يقررون استكشاف أماكن في مصر يُشاع أنها مسكونة بالجن، لكن رحلتهم تتحول إلى مواجهة مع أحداث غامضة ومخيفة.