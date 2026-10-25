حلمت بيها قمت سجلتها.. ساندي تكشف سر أحدث أغانيها "لوحدي"

طرحت المطربة ساندي مؤخرا أغنية "لوحدي" من كلماتها وألحانها وتوزيع ومكس وماستر محمود صبري وهي الأغنية الثانية التي تطرحها ضمن ميني ألبوم جديد بعد أغنية "عياني".

وعبرت ساندي، عن سعادتها بردود فعل الجمهور، بعد نزول الأغنية على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المنتج المنفذ مصطفى شعبان باستديوهات بلاك هول ومن إخراج مصطفى قدري.

وكشفت ساندي، خلال تعليقاتها على الجمهور أن الأغنية التي نالت إعجابهم كتبتها ولحنتها بعد أن حلمت بها وهي تدندنها ، ولذلك أصرت أن تكون من ضمن الميني ألبوم الجديد لها والذي ستتوالى نزول أغانيه خلال الفترة القادمة.

*أما عن كلمات أغنية "لوحدي" فهي كالتالي* :

أنا بس الناس تبعد عني أنا ببقى بخير

مش عارفة المشكلة بقا في الناس ولا معايا

أصل من الناس والدنيا حقيقي ماشفتش خير

تقريبا الميزة هياخدوها بعد أذايا

وأنا لوحدي ماشفتش متعة في الدنيا زي الأيام ديه

وأنا لوحدي بعيش اليوم بيومه وكله بيعدي

لوحدي لوحدي مش فارقة معايا

لوحدي لوحدي انا وبس كفاية

أنا برضو خلاص اتعودت إن العالم مفيهوش ناس

والكوكب لو فاضي أحسن بالنسبالي

أنا مش كارهة الناس ولا شاغليني ولا تاعبني التفكير

أنا عقلي مريحني ومخليني في حالي

وأنا لوحدي ماشفتش متعة في الدنيا زي الأيام ديه

وأنا لوحدي بعيش اليوم بيومه وكله بيعدي