ساندي: دخلنا في ثقب أسود بعد كورونا.. والسوشيال ميديا أصبح لها نصيب الأسد (فيديو)

طرحت المطربة ساندي، في الأيام القليلة الماضية، أحدث أغانيها بعنوان «عياني»، ضمن الميني ألبوم الجديد، والمقرر طرحه تباعا في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها قررت وضع بصمتها على اختيار تفاصيل الألبوم وأغانيها من حيث الألحان الكلمات، لأنها من أدركت ذوق الجمهور في السنوات الأخيرة.



وقالت ساندي، خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”: «بعد كورونا ودخلنا في ثقب أسود وبقى معيار النجاح حسب قوتك على.السوشيال ميديا والأعلى هو من يحصل على نصيب الأسد».

وأضافت أن تلك الفترة فتحت المجال لأغانٍ وموسيقى جديدة على الساحة الغنائية، وهي المهرجانات، مشددة على أنها تحترمهم، ولكنها ترى أن ذوق الجمهور اختلف.