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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تطلق «أيام بيراميدز السينمائية» لأفلام الطلبة في مارس 2027

أكاديمية الفنون تطلق
أكاديمية الفنون تطلق

تستعد أكاديمية الفنون لإطلاق «أيام بيراميدز السينمائية» (PCD) لأفلام الطلبة، خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس 2027، في إطار دعم الإبداع السينمائي الطلابي وتشجيع المواهب الشابة، لتكون منصة دولية متخصصة في سينما الطلبة، تجمع أفضل الأفلام التي يقدمها طلاب مدارس ومعاهد وأكاديميات السينما والفنون السمعية والبصرية من مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق الأيام من قلب أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، في إطار دعم الأكاديمية لدور الطلاب والمواهب الشابة في صناعة السينما، لتقدم «أيام بيراميدز السينمائية» رؤية جديدة تضع الفيلم الطلابي وصانعه في قلب التجربة السينمائية، باعتباره الخطوة الأولى التي يختبر فيها الموهوب رؤيته الفنية، ويكتشف العالم من خلالها ملامح الجيل الجديد من صناع السينما.

ويحمل الحدث، الذي يرأسه الأستاذ الدكتور خالد عبد الجليل، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما ومستشار وزير الثقافة السابق لشؤون السينما، رسالة واضحة: «الفيلم الأول... الخطوة الأولى».

فالفيلم الطلابي ليس مجرد تجربة دراسية أو عمل سينمائي قصير، وإنما هو البداية الحقيقية لمسيرة فنية، ومساحة أولى لاكتشاف الموهبة وتطوير أدواتها، وبوابة للانتقال من مرحلة الدراسة والتعلم إلى الحياة المهنية وصناعة السينما.

ولا تسعى «أيام بيراميدز السينمائية» إلى أن تكون فعالية جديدة للأفلام القصيرة أو أفلام الشباب، بل تؤسس لتخصص سينمائي واضح يحتفي بسينما الطلبة باعتبارها نتاجًا للتعليم السينمائي وتجربة إبداعية أولى، ومنصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصناعة مستقبل السينما.

كما تطمح الأيام إلى أن تتحول إلى ملتقى دولي للتعليم السينمائي والإبداع والصناعة، يفتح جسورًا جديدة للتواصل بين مدارس السينما العالمية والطلاب والأساتذة والمخرجين والكتاب والمنتجين، إلى جانب المهرجانات والمؤسسات السينمائية، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم انتقال المواهب الشابة إلى الحياة المهنية.

ومن قلب الأكاديمية، تسعى «أيام بيراميدز السينمائية» إلى تأسيس منصة عالمية لاكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز الحوار بين مدارس السينما من مختلف أنحاء العالم، وربط التعليم بالممارسة، ودعم صانع الفيلم في رحلته من الفيلم الأول إلى العالم.

وتستمد الأيام هويتها الفكرية من الأهرامات، ذلك الرمز الخالد للبناء والتراكم والوصول إلى القمة. فكما تُبنى الأهرامات طبقة فوق طبقة، يبني صانع السينما مسيرته خطوة بعد أخرى، بالمعرفة والتجربة والممارسة، حتى يصل إلى لحظته الأولى أمام الجمهور والعالم.

ومن هنا، تسعى «أيام بيراميدز السينمائية» إلى أن تصبح عنوانًا عالميًا للاحتفاء بالجيل الجديد من صناع السينما، ومنصة تلتقي فيها سينما الطلبة والتعليم والصناعة والهوية المصرية.

أكاديمية الفنون أيام بيراميدز السينمائية وزير الثقافة

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