أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، اشتعال النيران في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز.

وقالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين كانتا تبحران في المضيق صباح الأربعاء عبر مسار وصفته بأنه "زائف وغير مصرح به".

وأضافت أن اصطدام الناقلتين بالألغام أدى إلى انفجار واشتعال النيران فيهما.

وسبق أن هددت السلطات الإيرانية باستهداف السفن التي تعبر المضيق "دون تصريح" أو تسلك مسارات ملاحية غير تلك التي حددتها طهران.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقّعت واشنطن وطهران في 18 يونيو مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر، وسط مساعٍ دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي خلّف تداعيات اقتصادية وسياسية إقليميا ودوليا.

وسبق أمس أن أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد القوات الإيرانية للرد بحزم على أي تحركات معادية وتغيير جغرافيا المعركة في حال ارتكاب الخصوم لأي خطأ.

كما شدد على رفض طهران لأي مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة المعلنة، معتبراً الضغوط الاقتصادية والتهديدات تعبيراً عن عجز واشنطن.



وقال رئيس البرلمان الإيراني: لن يتم اتخاذ أي خطوة ولن تكون هناك أي مفاوضات قبل تنفيذ شروطنا السبعة و مستعدون للرد الحاسم على تحركات العدو.

وسبق وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: "إن الكشف عن مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء".

وأضاف: "هذه المدينة الصاروخية جزء من مسار بناء ردع مستدام، يتشكل من خلال الجاهزية الدفاعية والتقدم المستمر والتماسك الوطني، ويترسخ في أذهان العدو"، على حد قوله.

ووجّه قاليباف حديثه إلى الدول التي تهدد إيران بعمل عسكري، قائلاً: "لا تخطئوا في حساباتكم، وإذا ارتكبتم أي خطأ، فلن تتردد إيران في الرد الدفاعي السريع الذي يفوق تصوراتكم، وهذه المرة ستحدد القوات المسلحة الإيرانية جغرافيا الحرب".