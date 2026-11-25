أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات ليلية استهدفت منشآت البنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفن بحرية تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم استهداف محطة كهرباء فرعية في مدينة زابوروجيا تُغذي منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالطاقة.

كما قصفت القوات الروسية قاطرتي سكك حديدية في دنيبروبيتروفسك تُستخدمان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

كما تم قصف منشأة صناعية في مدينة سنوفسك بمقاطعة تشيرنيغوف كانت تُنتج مكونات الطائرات المسيّرة.



كما تم استهداف سفينة شحن في ميناء تشورنومورسك نقلت إمدادات ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا فضلا عن استهداف محطة كهرباء فرعية في مدينة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك تُغذي منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بالطاقة.