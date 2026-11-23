أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية نفذت سلسلة هجمات خلال ساعات الليل، استهدفت مواقع للبنية التحتية للطاقة والنقل والإمداد العسكري في أوكرانيا، من بينها محطة كهرباء وميناء وسفينة شحن في البحر الأسود، إلى جانب قاطرتين للسكك الحديدية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها استهدفت محطة دنيبروبيتروفسك، التي قالت إنها تزود منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالكهرباء، مشيرة إلى أن الهجوم يأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تعطيل قدرات أوكرانيا على إنتاج وتجهيز المعدات العسكرية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء إسماعيل، الذي قالت إنه يُستخدم في تسليم المعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية، معتبرة أن استهداف الميناء يستهدف خطوط الإمداد التي تعتمد عليها كييف في نقل التجهيزات العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غربي مدينة أوديسا، زعمت أنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن اسم السفينة أو حجم الشحنة التي كانت على متنها.

كما أفاد البيان باستهداف قاطرتين للسكك الحديدية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، قالت الوزارة إنهما كانتا تُستخدمان في نقل الأسلحة إلى القوات الأوكرانية.

وتأتي هذه الإعلانات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة والبنية التحتية وطرق الإمداد العسكري، حيث تسعى موسكو إلى إضعاف القدرات اللوجستية والعسكرية الأوكرانية، بينما تواصل كييف الاعتماد على خطوط النقل والإمداد الداخلية والخارجية لدعم قواتها في جبهات القتال.

ولم يتضمن البيان الروسي تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربات، كما لم يصدر في المعلومات الواردة تأكيد مستقل من الجانب الأوكراني بشأن المواقع المستهدفة أو طبيعة الأضرار.