نظمت سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة فعاليات «مهرجان مأكولات شينجيانج الصينية»، في مناسبة لم تقتصر على التعريف بفنون الطهي الصيني التقليدي، بل امتدت لتقديم صورة شاملة عن التنوع الثقافي والحضاري لإقليم شينجيانغ، وما يشهده من طفرة اقتصادية واجتماعية، فضلًا عن استشراف آفاق التعاون والصداقة بين مصر والصين.

بدأت الفعالية بتقديم مائدة صينية عامرة بمجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية التي يشتهر بها مطبخ شينجيانج، من أبرزها لحم الضأن المشوي، والمعجنات المحشوة باللحوم، والدجاج المقلي، إلى جانب أصناف أخرى عكست ثراء المطبخ المحلي وتعدد روافده الثقافية.



وخلال كلمته في افتتاح المهرجان، أكد لي تشين، الوزير المفوض بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، أن الطعام ليس مجرد وسيلة للتغذية فحسب، بل هو جسر للتواصل بين الحضارات، وذاكرة حية للتاريخ، وكنز من كنوز الثقافة الإنسانية، مشيرًا إلى أن المطبخ يعكس مسيرة الشعوب وتفاعلها مع الثقافات الأخرى عبر العصور.



واستعاد الدبلوماسي الصيني صفحات التاريخ الممتدة لأكثر من ألفي عام على طريق الحرير القديم؛ حيث لم يكن مجرد مسار للقوافل التجارية وتبادل الحرير والخزف عبر الصحاري والواحات، بل كان شريانًا حيويًا لانتقال التوابل والمكونات الغذائية وفنون الطهي والعادات والتقاليد بين الشرق والغرب.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أوضح لي تشين أن الصين ومصر ترتبطان بإرث تاريخي طويل من التبادل الحضاري، مشيرًا إلى تزامن هذا العام مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد حرص بلاده، بفضل التوجيه الاستراتيجي للرئيسين شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي، على المضي قدمًا في مسيرة التحديث المشترك، وتنفيذ التوافقات المهمة عبر تعزيز المواءمة مع «الخطة الخمسية الخامسة عشرة» للصين، والارتقاء بمستوى التعاون العملي وتبادل الخبرات في مجالات الحكم والإدارة وبناء الأحزاب.

كما استعرض الوزير المفوض ما يشهده إقليم شينجيانغ من استقرار اجتماعي وازدهار ثقافي وتنمية اقتصادية متسارعة؛ حيث دخلت جميع مدنه عصر الطرق السريعة، ويستقبل سنويًا نحو 323 مليون سائح من الصين ومختلف دول العالم، إلى جانب تحقيق إنجازات ملموسة في مكافحة الفقر ورفع مستوى معيشة السكان وتوفير التعليم المجاني لمدة 15 عامًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. ووجه دعوة صادقة للشركات المصرية للاستثمار وتوسيع مجالات الأعمال في الإقليم، مرحبًا بزيارة الأصدقاء المصريين لشينجيانج للتعرف على نهضتها عن قرب.

