أكملت القوات البحرية الصينية والفيتنامية الدورية البحرية المشتركة الـ41 في خليج بيبو، على مدار يومين، بقطع مسافة 351 ميلاً بحرياً خلال 32 ساعة، تخللها تنفيذ تدريب مشترك على البحث والإنقاذ البحري.

وأوضحت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم /الأحد/ أن الصين شاركت في الدورية بالسفينتين الحربيتين " ووتشو " و " إنشي ".. فيما أوفدت فيتنام سفينتين بحريتين للمشاركة في المهمة.

ووصلت السفن الصينية والفيتنامية إلى منطقة الدورية المحددة في خليج بيبو، أمس الأول الجمعة، وعقب إقامة قنوات الاتصال بين الجانبين، بدأت القطع البحرية تنفيذ دوريات في تشكيلين متوازيين على طول خط الترسيم البحري بين البلدين في الخليج.

وخلال الدورية، تبادل الجانبان قيادة العمليات على مراحل، إلى جانب تبادل البيانات المتعلقة بالمسارات والسرعات وغيرها من التفاصيل التشغيلية، بما أتاح متابعة الوضع البحري بصورة آنية.

وشهدت الدورية، أمس السبت، تنفيذ تدريب مشترك للبحث والإنقاذ، يحاكي تعرض قاربي صيد لحادث في خليج بيبو، حيث تلقت القطع البحرية بلاغاً بسقوط عدد من أفراد الطاقم في المياه، لتعمل على تعديل مساراتها وسرعاتها، ووضع خطة للبحث والإنقاذ، واستخدام وسائل بحث متعددة لتحديد مواقع الأشخاص وإنقاذهم.

وعقب التدريب، نفذت السفن مناورات لتغيير التشكيلات البحرية بصورة منسقة، وفق القواعد المتفق عليها لتبادل القيادة، وشملت تشكيلات العمود الواحد والخط الأفقي والعمودين المتوازيين، مع الحفاظ على التواصل والتنسيق بين الجانبين.

وبعد استكمال التدريبات المقررة، انفصلت السفن الصينية والفيتنامية وغادرت في اتجاهات مختلفة، وسط تبادل التحية بين أفراد القوات البحرية المشاركة، إيذاناً بانتهاء الدورية المشتركة.

ونقلت الصحيفة عن قائد صيني مشارك في الدورية قوله إن إدراج التدريبات ضمن أنشطة الدوريات المشتركة عزز قدرات القوات البحرية للبلدين على تنفيذ العمليات المنسقة، ودعم التبادل المهني والتعاون العملي بين الجانبين.

وتُنفذ الدوريات البحرية المشتركة الصينية الفيتنامية في خليج بيبو في إطار التبادلات الودية بين القوات المسلحة للبلدين، وفق الاتفاقيات ذات الصلة والخطط السنوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدوريات تسهم في تعزيز الصداقة بين البلدين، وتعميق الثقة المتبادلة بين قواتهما المسلحة، فضلاً عن رفع قدرتهما على الاستجابة المشتركة للطوارئ البحرية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.