ثبت سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة المصرية مع بدء التعاملات الصباحية المحددة اليوم الإثنين 23-11-2026.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب ثباتاً دون تغيير مع بدء التداولات الصباحية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لأشهر سعر ذهب

وتضمن آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 5575 جنيها للشراء و 5525 جنيها للبيع.

تحركات سعر الذهب

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 40 جنيها جديدة على مستوي الأعيرة المختلفة أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5575 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6371 جنيها للشراء و 6314 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحولأكثر 5840 جنيها للشراء و 5788 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5575 جنيها للشراء و 5525 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4778 جنيها للشراء و 4735 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة 3716 جنيها للشراء و 3683 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 44.6 ألف جنيه للشراء و 44.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3538 دولار للشراء و 3537 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمية

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الذهب واصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبطت أسعاره بنحو 4.5% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 3539 دولارا للأونصة مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في نحو ثمانية أشهر.

وأوضح التقرير أن تراجع أسعار الذهب جاءت نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية أبرزها ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر واتجاه المؤسسات الاستثمارية إلى إعادة ترتيب محافظها وتوفير السيولة.

وأشار إلى أن الضغوط لم تقتصر على العوامل النقدية بل امتدت إلى أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعدما أخفق طرح شركة "أنثروبيك" للاكتتاب العام في استعادة ثقة المستثمرين في أسهم القطاع مما ساهم في استمرار اضطراب الأسواق وزيادة عمليات التخارج من الأصول المختلفة لتغطية المراكز الاستثمارية.

وذكرت "دار السبائك"، في تقريرها، أن الذهب تعرض لضغوط إضافية مع توجه بعض المستثمرين نحو السندات السيادية بحثا عن ملاذات أكثر استقرارا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا.

وأوضح التقرير أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة الحالية خصوصا مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم واحتمالات إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول.

ولفت إلى أن هذه التطورات تعكس تحولا في توجهات المستثمرين بعدما تراجعت الرهانات على تخفيف السياسة النقدية مقابل تزايد احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ووفقا للتقرير فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب وهو ما يحد من الطلب الاستثماري على المعدن النفيس خصوصا في ظل قوة الدولار الأمريكي.

وأوضح أن العلاقة بين الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب إذ إن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.. فيما تؤدي زيادة العوائد إلى تعزيز جاذبية السندات مقارنة بالأصول التي لا تحقق دخلا دوريا.