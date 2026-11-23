حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين من رسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل صفة خدمات الكهرباء، وتطالب مستقبليها بتحديث بياناتهم الشخصية أو بيانات حساباتهم من خلال روابط مرفقة، في محاولة للاستيلاء على المعلومات الشخصية وتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.

وأكدت الشركة ضرورة عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، أو إدخال البيانات الشخصية أو مشاركتها عبر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، مشددة على أهمية التحقق من صحة أي إشعارات أو طلبات تتعلق بخدمات الكهرباء من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

تحذيرات من النصب باسم شركات الكهرباء

وحذرت الشركة من رسائل متداولة عبر تطبيق واتساب تروج لوظائف وهمية وتحدد مواعيد لمقابلات شخصية دون سند رسمي، بهدف استدراج المواطنين والحصول على بياناتهم ومستنداتهم الشخصية.

وشددت الشركة في هذا الشأن على عدم إرسال المستندات الرسمية إلى جهات مجهولة أو تحويل أي مبالغ مالية تحت مسمى رسوم التعيين أو استكمال إجراءات التوظيف، مع ضرورة التأكد من صحة إعلانات الوظائف من خلال الموقع والقنوات الرسمية.

وتعكس التحذيرات تعدد أساليب الاحتيال التي تستغل اسم قطاع الكهرباء، سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو إعلانات الوظائف الوهمية عبر تطبيقات التواصل.

وناشدت الشركة المواطنين توخي الحذر، والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية، وعدم التفاعل مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات النصب الإلكتروني.