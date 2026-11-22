أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إجمالي إيرادات الصناعة الرقمية في الصين بلغ 32.41 تريليون يوان (نحو 4.85 تريليون دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 14.8 % على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن النمو المذكور ازداد بواقع 5.2 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد.

وأضافت أن بهذا الإجمالي، بلغت إيرادات قطاع التصنيع الرقمي 19.32 تريليون يوان، بزيادة 20.5 % على أساس سنوي، فيما سجل قطاع الخدمات الرقمية إيرادات بقيمة 13.09 تريليون يوان، بنمو 7.3%.

كما شهدت الصناعة تحسنا في الأرباح، مدفوعة بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات، إذ بلغ إجمالي أرباح الصناعة الرقمية 2.78 تريليون يوان، بزيادة 23.4 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت أن في مجال البنية التحتية الرقمية، بلغ حجم قدرة الحوسبة الذكية في الصين 2592 إكسافلوبس بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 146% على أساس سنوي، ما يوفر دعما لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي.

كما برزت محركات نمو جديدة في الصناعة الرقمية، في مقدمتها الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتوسع تطبيقاته، حيث شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تسارعا في تطوير النماذج الكبيرة وتوسعا في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما تجاوز معدل انتشار منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد 50 في المائة، وفقا لبيانات أصدرها المركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أنه شهد الربع الثالث من العام الجاري طرح أكثر من 20 طرازا جديدا من الهواتف الذكية والحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق المحلية، فيما ارتفعت مبيعات النظارات الذكية عبر المنصات الرئيسية بنسبة 110 % على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وزادت مبيعات الروبوتات الذكية المتجسدة بنسبة 22.6 % على أساس سنوي.

وفي قطاع الخدمات الرقمية، ارتفعت إيرادات خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 11.8 تريليون يوان، فيما زادت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 10.2 %.