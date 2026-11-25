شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من «قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي»، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برعاية مشتركة من رئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها الأهمية الخاصة لهذا الملتقى في تشجيع الإبداع الإعلامي لدى الشباب العربي، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في الحقل الإعلامي.

قمة الإبداع الإعلامي

وأشار خطابي إلى الانخراط الفاعل لقطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم هذه المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجهود التي تبذلها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مختلف مجالات التكوين والتدريب في شتى التخصصات، بما فيها الإعلام.

كما أشار إلى الدور الفعال الذي تقوم به الأكاديمية بصفتها عضوًا مراقبًا لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، ومشاركتها في تنظيم عدد من اللقاءات، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات الجديدة في مجال الاتصال واستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، أن الأكاديمية أضحت منظمة تشكل نموذجًا متميزًا في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، معتبرًا أن الملتقى يمثل فضاءً لتبادل التجارب والخبرات الوطنية والتلاقح الفكري بين الدول العربية، في انفتاح على الشركاء الدوليين.