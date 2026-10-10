مهرجان الجونة السينمائي يعلن اختيار "كل شيء عن كورين" لافتتاح دورته التاسعة

يسر مهرجان الجونة السينمائي أن يعلن عن اختيار الفيلم الروائي الفرنسي "كل شيء عن كورين - All About Corrine"، للمخرج العالمي مارك فيتوسي، وبطولة إيزابيل أوبير وساندرين كيبرلان، لافتتاح الدورة التاسعة للمهرجان، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

يتتبع الفيلم قصة كورين ماكلو (إيزابيل أوبير)، وهي ممثلة تعمل في أدوار ثانوية، لكن تفاؤلها وطموحاتها يتجاوزان بكثير حدود أدوارها ونسبة ظهورها على الشاشة، ولكنها على يقين بأن فرصتها المنتظرة للانطلاق نحو أدوار أكبر باتت قاب قوسين أو أدنى.

وتزداد طموحاتها حماسًا عندما تتقاطع طرقها مع الممثلة الشهيرة ساندرين كيبرلان. وما يبدأ كمواجهة عابرة سرعان ما يتحول إلى صداقة غير متوقعة، لتطرح العلاقة سؤالًا: هل ستتمكن كورين من أن تجد لنفسها مكانًا داخل الأوساط المرموقة للسينما الفرنسية؟

وفي حديثه عن الإلهام وراء أحدث أعماله، قال المخرج مارك فيتوسي "كل شيء عن كورين هو فيلم عن المثابرة، ومن هذا المنطلق، يمكن أن يجد صداه لدى الجميع. فنحن جميعًا لدينا طموحات وأهداف ومكانة نحلم بتحقيقها. كما أننا جميعًا مررنا بتجارب الرفض أو خيبة الأمل، أيًا كان المجال الذي نعمل فيه".

الفيلم من إنتاج كارولين بون مارشون، ويشارك في إنتاجه فابريس ديلفيل وصوفي تيبر، في تعاون يجمع فريقًا إبداعيًا متميزًا أمام الكاميرا وخلفها.



يقول أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي" تعمدنا اختيار فيلم تدور أحداثه بشكل مباشر حول صناعة السينما، وهو ما سيجعله قريبًا من جمهور حفل الافتتاح، سواء من المتخصصين في صناعة السينما أو من عشاقها. كما تقدم إيزابيل أوبير واحدة من أكثر تجاربها صدقًا في الأداء. ومن اللافت بشكل خاص أن نشاهدها تجسد دور ممثلة داخل الفيلم، بما يضيف طبقة أخرى من العمق والمصداقية إلى الشخصية".



منذ تأسيسه، واصل مهرجان الجونة السينمائي التزامه برسالته في أن يكون جسرًا ثقافيًا فاعلًا يربط بين صناع الأفلام والمتخصصين في صناعة السينما وعشاقها من مختلف أنحاء العالم. ويواصل المهرجان التأكيد على دور السينما كوسيلة أساسية للحوار بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني، من خلال تقديم أبرز إبداعات السينما العالمية سنويًا.



وأشار عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إلى أن اختيار فيلم الافتتاح يعكس روح المهرجان، قائلًا: "افتتاح المهرجان بفيلم مثل "كل شيء عن كورين" يرسم إلى حد كبير ملامح ما نسعى إلى تقديمه في الجونة. تتمتع الأفلام بقدرة فريدة على مساعدتنا في فهم رحلة الآخر؛ آماله وتحدياته ورغبته في أن يجد مكانه وينتمي إليه. ومع انطلاق دورتنا التاسعة، نفخر باستقبال صناع الأفلام والجمهور للاحتفاء معًا بهذه القصص الإنسانية التي تتجاوز الحدود والثقافات".



ويُعرض «كل شيء عن كورين» كفيلم الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 16 أكتوبر 2026، معلنًا انطلاق ثمانية أيام من عروض الأفلام، والفعاليات والندوات المتخصصة في صناعة السينما، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الخاصة. وتتوفر تفاصيل الاعتمادات والتذاكر عبر الموقع الرسمي للمهرجان.