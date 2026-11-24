كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مشاركتها في فعاليات الجمعية العامة الرابعة لمنصة الشراكة متعددة الأطراف لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR-MSPP)، التي استضافها المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الأممية المعنية.

وشاركت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، في الاجتماعات التي انعقدت تحت شعار «من الالتزامات إلى التنفيذ المتكامل لنهج الصحة الواحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات: تسريع التنفيذ متعدد القطاعات»، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات لعام 2026.

واستعرضت الدكتورة سماح عيد خلال الاجتماعات التجربة المصرية في مواجهة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات، وما حققته المؤسسات البحثية المصرية من مكانة وثقة دولية في هذا المجال، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية باعتباره مركزا متعاونا مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) في مجال تشخيص ومكافحة الأمراض البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات بالقارة الأفريقية، فضلا عن تعاونه المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وأكدت أن هذا الاعتماد الدولي، إلى جانب ما يمتلكه المعهد من معامل مرجعية وإمكانات بحثية وتشخيصية متطورة، يعزز قدرته على دعم دول المنطقة، والمساهمة في بناء القدرات العلمية والفنية، وتطوير منظومة تشخيص ومكافحة الأمراض وفقا لأعلى المعايير الدولية.

كما استعرضت جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال تطبيق برامج الترصد الوبائي المستمرة بقطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والإرشاد للمربين والأطباء البيطريين، لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والمسؤول للأدوية البيطرية، والحد من الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية.

وشهدت اجتماعات الجمعية العامة مناقشة عدد من الملفات والمحاور الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل التعهدات السياسية الدولية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، في إطار نهج «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

وتضمنت أبرز محاور المناقشات تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية الأربع المعنية، وهي منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد التحركات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما تناولت الاجتماعات تطورات نظام «InFARM» التابع لمنظمة الفاو، والمعني برصد مقاومة مضادات الميكروبات في قطاعي الأغذية والزراعة، ودعم الدول في تطبيق المسار التدريجي للإدارة (FAO-PMP-AMR)، إلى جانب مناقشة مبادرة «RENOFARM» الهادفة إلى تقليل الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية في المزارع، من خلال تشجيع الممارسات الزراعية والبيطرية المستدامة، ورفع كفاءة تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والنظافة في مزارع الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.

وأكدت وزارة الزراعة أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تعكس الثقة الدولية في قدرات المؤسسات البحثية الوطنية، وتؤكد حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات العلمية، بما يدعم حماية الصحة العامة، ويحافظ على الثروة الحيوانية، ويسهم في ضمان سلامة وجودة الغذاء، وفقا لمبادئ نهج الصحة الواحدة.