أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، أن المشهد السياسي الحالي في مصر لا يمكن قراءته من خلال زيارة رئيس الوزراء وحدها، وإنما يجب النظر إليه باعتباره مشهدًا متكاملًا يرتبط بتعدد الزيارات رفيعة المستوى التي تشهدها القاهرة، سواء من المسؤولين العرب أو القادة والمسؤولين الدوليين.

وأوضح إمبابي خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن زيارة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزيارة رئيس الوزراء العراقي، إلى جانب الزيارات الأخرى التي تشهدها مصر، تعكس أهمية الدور المصري ومكانة القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فصل هذه التحركات عن الملفات العربية والدولية المطروحة، وفي مقدمتها الملف الفلسطيني، والملف العراقي، والتطورات المتسارعة في المنطقة.

وأضاف أن هذه الملفات كانت حاضرة بقوة على أجندة التحركات المصرية، سواء على الصعيد العربي أو الدولي، بما يعكس اتساع نطاق الدور المصري في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن أحد الملفات المهمة التي تعكس تنامي مكانة مصر يتمثل في الاهتمام الأفريقي المتزايد بالتجربة المصرية في التنمية، مؤكدًا أن الحديث عن تحول النموذج التنموي المصري إلى مصدر اهتمام للدول الأفريقية ليس مبالغة، وإنما حقيقة تؤكدها زيارات المسؤولين الأفارقة إلى القاهرة وطلباتهم الاستفادة من الخبرات المصرية.

ولفت إلى أن عددًا من الدول الأفريقية أبدى اهتمامًا بنقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن نحو خمس دول أفريقية طلبت الاستفادة من هذا النموذج وتكرار التجربة لديها، ومن بينها السودان الشقيق.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى مصر تأتي في سياق هذه العلاقات والتعاون المشترك، لافتًا إلى أن زيارته السابقة في فبراير الماضي شهدت طرح ملف الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء عاصمة جديدة بالسودان، على غرار تجربة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وشدد إمبابي على أن الاهتمام الأفريقي بالتجربة المصرية يعكس ما حققته الدولة من خبرات في مجال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، ويؤكد تنامي مكانة مصر باعتبارها نموذجًا يمكن للدول الشقيقة والصديقة الاستفادة منه في تنفيذ مشروعاتها التنموية.