قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن شهادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين إلى مصر تمثل توثيقًا مهمًا لتطابق الموقف المصري المعلن مع ما جرى في الاجتماعات والاتصالات غير المعلنة، مؤكدًا أن هذه الشهادة عززت شعوره بالفخر بمواقف بلده.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ ما يميز شهادة بايدن أنها لم تصدر عن جهة إعلامية مصرية أو مسؤول مصري يتحدث عن موقف بلاده، وإنما جاءت في مذكرات رئيس أمريكي سابق كان موجودًا داخل البيت الأبيض، ويمتلك أجهزة ومؤسسات استخباراتية، وكان مطلعًا على ما دار بشأن الملف.

وأوضح أن بايدن كشف أنه كان يأمل في استخدام نفوذ الولايات المتحدة للتأثير على الرئيس السيسي، وأنه كان يعلم في الوقت نفسه أن الرئيس المصري سيرفض السماح بتهجير سكان غزة إلى مصر، وهو ما يعكس أن الجانب الأمريكي كان على دراية مسبقة بحقيقة الموقف المصري.

وأشار إلى أن معرفة بايدن المسبقة بالرفض تعني أن هناك اتصالات سبقت اللقاءات الرئاسية، وأن الأجهزة المعنية في البلدين كانت تتواصل بشأن هذا الطرح، موضحًا أن مثل هذه الملفات لا تُناقش عادةً بين الرؤساء بصورة مفاجئة أو من دون تمهيد واتصالات سابقة.

واعتبر أن الرسالة التي وصلت إلى الجانب الأمريكي كانت حاسمة، واستخدم تعبير «Not now and not tomorrow» لتوضيح أن الرد المصري لم يكن تأجيلًا مؤقتًا أو رفضًا مرتبطًا بتوقيت معين، وإنما رفض واضح لفكرة التهجير من الأساس.

وأكد أن ما قالته الدولة المصرية في العلن هو ذاته ما تمسكت به في الغرف المغلقة، وأن موقف الرئاسة من اعتبار تهجير الفلسطينيين مسألة مبدأ مرفوضة تمامًا لم يكن مجرد خطاب للاستهلاك الإعلامي، بل كان تعبيرًا عن موقف حقيقي لم يتغير خلال الاتصالات الدولية.

ولفت إلى أن شهادة بايدن أثبتت أن النفوذ الأمريكي، رغم قوته، لم يتمكن من تغيير موقف الرئيس السيسي أو إقناعه بقبول تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل دليلًا على تمسك مصر بموقفها حتى في مواجهة الضغوط التي يمكن أن تمارسها قوة دولية كبرى.

وتحدث عن أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر كانت تتيح، وفق السيناريو الافتراضي الذي طرحه، إمكانية الدخول في مساومة بشأن التهجير مقابل تخفيف أعباء الديون، موضحًا أن حجم الدين الذي أشار إليه يبلغ 166 مليار دولار، وأنه كان من الممكن تصور عرض إسقاط نصفه أو جزء منه مقابل قبول استقبال الفلسطينيين.

لكنه شدد على أن الدولة لم تتعامل مع القضية باعتبارها فرصة للتفاوض على مكاسب اقتصادية، لأن رفض التهجير يرتبط بمبدأ لا يمكن التنازل عنه، مهما كانت الظروف أو الإغراءات.

وأوضح أن الموقف المصري لم يتجاهل الجانب الإنساني، إذ كانت هناك مناشدات تصل إلى الرئيس السيسي من أطفال وأمهات فلسطينيين، وكانت مصر تستجيب لبعض الحالات التي تحتاج إلى العلاج، من خلال إدخالها لتلقي الرعاية الطبية ثم إعادتها مرة أخرى.

وأشار إلى أن بعض الجهات كانت تتولى نقل هذه الحالات لعلاجها، مؤكدًا أن هذا التعامل الإنساني المحدد لا يتعارض مع رفض التهجير، ولا يعني السماح بنقل الفلسطينيين إلى مصر بصورة دائمة.