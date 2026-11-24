قال الإعلامي أحمد موسى، إن :"بشرى لاهالينا في الإسكندرية الرئيس كلف الفريق كامل الوزير وزير النقل بمد خط القطار الكهربائي السريع الى مدينة أبو قير الجديدة".

واضاف الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن :"مدينة أبو قير الجديدة داخل مياه البحر المتوسط.. والقوات المسلحة من خلال الهيئة الهندسية تشرف على تنفيذ المدينة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"ستكون من الجيل الخامس وفيها كل الخدمات وسيتم ربطها مع المدينة الإسكندرية.. القطار الكهربائي السريع سيصل لمدينة أبو قير الجديدة للتيسير على المواطنين".