قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، التي صدرت قبل أيام، تضمنت شهادة مهمة للغاية بشأن موقف مصر من قضية تهجير الفلسطينيين، معتبرًا أنها شهادة للتاريخ يجب أن يعرفها الجميع ويوثقها للأجيال القادمة، ليس في مصر وحدها، وإنما في مختلف الدول العربية.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ بايدن تحدث في مذكراته، التي تناول فيها ما جرى في الشرق الأوسط، عن قضية تهجير الفلسطينيين، وتطرق إلى رغبته في استخدام نفوذ الولايات المتحدة لتهدئة بعض التوترات، موضحًا أن رحلته التي كان يعتزم القيام بها كانت ستشمل زيارة إسرائيل، ثم الأردن للقاء محمود عباس والملك عبد الله الثاني، إلى جانب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وأشار إلى أن بايدن قال في مذكراته إنه كان يأمل، خلال لقائه بالرئيس السيسي، مناقشة القضية الحساسة المتمثلة في السماح لبعض سكان غزة بالفرار من القتال عبر الدخول إلى مصر، موضحًا أنه اعتبرها أول حرب منذ عقود لا يجد فيها الناس مكانًا يذهبون إليه.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق أقر بأنه كان يعلم أن السيسي سيقاوم هذا الطرح ويرفضه، لكنه كان يرى أن الهدف هو إنقاذ الأرواح وإبعاد الناس عن الخطر، مستشهدًا بما قال إنه حدث عندما كان نائبًا للرئيس، إذ ساعدت الولايات المتحدة المدنيين على الفرار من المدن التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، مثل الموصل، قبل بدء القتال.

وتوقف خالد أبو بكر أمام عبارتين وردتا في شهادة بايدن، الأولى قوله إنه كان يأمل في استخدام نفوذ الولايات المتحدة لمناقشة السماح لبعض سكان غزة بالفرار إلى مصر، موضحًا أن هذا يعني أن رئيس الولايات المتحدة كان لديه أمل في أن يتمكن النفوذ الأمريكي من التأثير على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن أهمية العبارة الثانية تكمن في قول بايدن إنه كان يعلم مسبقًا أن السيسي سيرفض، موضحًا أن هذا العلم لم يأتِ من فراغ، وإنما يعكس وجود اتصالات وترتيبات سبقت لقاءات الرؤساء، إذ لا يتحدث الرؤساء عادةً في مثل هذه الملفات من أول لقاء، بل تسبق ذلك اتصالات بين الأجهزة المعنية.

واستخدم تعبيرًا ساخرًا لتوضيح طبيعة الرسالة التي وصلت إلى الجانب الأمريكي، قائلًا إن مسؤول المخابرات الأمريكي ذهب إلى الجانب المصري وطرح مطلب التهجير، لكن الرد كان واضحًا: «Not now and not tomorrow»، أي ليس الآن ولا غدًا، ولن يحدث.

وشدد على أن شهادة بايدن تكشف أن الخطاب المصري المعلن بشأن رفض تهجير الفلسطينيين هو نفسه الموقف الذي جرى التعبير عنه داخل الغرف المغلقة، معتبرًا أن هذه الشهادة تختلف عن التصريحات الصادرة عن وسائل الإعلام المصرية، لأنها جاءت على لسان رئيس أمريكي سابق كان في البيت الأبيض وتحت يده أجهزة ومؤسسات، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA».

وأكد أن بايدن أقر من خلال مذكراته بأن النفوذ الأمريكي لم يتمكن من إقناع الرئيس السيسي بقبول تهجير الفلسطينيين، وأن هذا النفوذ لم يستطع تجاوز الموقف المصري الرافض للتهجير أو دفع القاهرة إلى التراجع عن موقفها.

واعتبر أن ما سبق يؤكد صحة ما كانت تقوله مصر في تصريحاتها الرسمية، وما كانت تؤكده الرئاسة بشأن اعتبار تهجير الفلسطينيين مسألة مبدأ مرفوضة تمامًا، مشيرًا إلى أن شهادة من شاركوا في تلك الأحداث أثبتت أن الموقف الذي أعلنته مصر أمام الرأي العام هو نفسه الذي تمسكت به في الاجتماعات والاتصالات غير المعلنة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي كان يعلم مسبقًا أن فرض هذا الأمر على الرئيس السيسي أمر مستحيل، وأن استخدام النفوذ الأمريكي في مواجهة موقف مصري يرتبط بمسألة مبدأ لن يؤدي إلى تغيير القرار.