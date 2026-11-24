حقق القادسية السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد راشد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، بعدما فرض الفريق السعودي تفوقه الهجومي وحسم اللقاء بخماسية.

وفرض جوليان كينيونيس نفسه نجمًا للمواجهة، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 13، ليمنح القادسية أفضلية واضحة خلال الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة التاسعة إلغاء هدف للقادسية سجله محمدو سنغاري، بعد مراجعة تقنية الفيديو VAR، قبل أن ينجح الفريق السعودي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني، لينهي النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل القادسية ضغطه الهجومي، ونجح تياني ريندرز في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 61، ليصعب مهمة أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.

وحاول شباب الأهلي تقليص الفارق، ونجح ماتيوساو في تسجيل هدف الفريق الإماراتي الوحيد بالدقيقة 71، لكن رد القادسية جاء سريعًا عن طريق ريندرز، الذي أحرز الهدف الرابع لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 77.

وقبل نهاية اللقاء، اختتم عبدالله السالم خماسية القادسية بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 86، ليؤكد تفوق الفريق السعودي ويحسم المواجهة بنتيجة 5-1.

وبهذا الانتصار، خرج القادسية بنتيجة عريضة خارج ملعبه، بعدما نجح في ترجمة أفضليته الهجومية إلى خمسة أهداف، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة بدوري أبطال آسيا للنخبة.