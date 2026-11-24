أطلق الإعلامي أحمد موسى، تحذير على لسان لعبة GTA، مشيرا إلى أنها تمثل خطر كبيرة على الجميع ويجب الحذر منها بشدة.

واضاف الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن :"نخلي بالنا من لعبة GTA.. هذه اللعبة خطيرة للغاية وتأثر على شبابنا كبار وصغار والأطفال.. واللعبة دي فيها كل حاجة سيئة من قتل وتحرش وجرائم غير أخلاقية وعنف ومخدرات وكل الموبقات والجرائم موجودة وتقدم سلوكيات سيئة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن :"كل حاجة حرام موجودة في للعبة GTA.. وحققت مليارات الدولارات بمجرد طرحها دول كثيره في العالم اتحدت الاجراءات لمنع اللعبة.. أحذر كل أسرة خلو بالكم من ولادكم ودي خطر على الكل ومافيش فيها أي استثناءات وفيها إدمان".