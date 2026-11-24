أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، في موقف يعكس استمرار التنسيق والتضامن بين البلدين في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الإمارات تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة حرص أبوظبي على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن المنطقة وصون سيادة الدول العربية.

ويأتي الموقف الإماراتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتزايد التهديدات التي تستهدف عددًا من دول الخليج، بما يضع أمن المنطقة واستقرارها أمام تحديات متلاحقة.

وتربط الإمارات والسعودية علاقات استراتيجية وشراكة وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما يتواصل التنسيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس البيان حرص أبوظبي على تأكيد موقفها الداعم للرياض، والتشديد على أهمية التضامن الخليجي والعربي في مواجهة التهديدات التي قد تمس أمن الدول واستقرارها، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على أمن المنطقة.