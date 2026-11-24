أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باختيار الولايات المتحدة لاستضافة نسخة كأس العالم للسيدات لعام 2031، مؤكدًا أن البطولة ستحقق "تأثيراً اقتصادياً هائلا يمتد لأجيال" وتُبرز "الاستثنائية الأمريكية".

وأشار ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إلى نجاح بلاده في تنظيم كأس العالم للرجال في صيف 2026، معتبراً أنه لا توجد دولة أكثر جاهزية من الولايات المتحدة لاستضافة "أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ".

وقال ترامب في منشوره "يسرني أن أعلن أن بطولة كأس العالم للسيدات 2031 ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد استضافة أنجح بطولة كأس عالم للرجال في التاريخ، لا يوجد بلد أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ. وسوف تُحدث بطولة كأس العالم للسيدات 2031 أثراً اقتصادياً هائلاً يمتد لأجيال في الولايات المتحدة، وستُسهم في نشر رياضة كرة القدم في جميع أنحاء البلاد والعالم، وستُبرز الاستثنائية الأمريكية".

وعبر عن شكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو وفريقه الرائع على جهودهم في جلب البطولة إلى الولايات المتحدة.

وكان الفيفا أعلن أمس الاثنين عن اختيار الملف المشترك الذي تقوده الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2031، ويضم هذا الملف الأمريكي المشترك الفائز بتنظيم نسخة 2031 أربع دول من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا.