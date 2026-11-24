التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء برئاسة الدكتور موكيتسي ماجورو، رئيس بعثة الآلية ورئيس وزراء ليسوتو السابق، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للآلية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ولاسيما المراجعة المستهدفة في مجال الإصلاح الإداري.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بعضويتها في الآلية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية الشاملة في إطار الآلية عام ٢٠١٩، بما يعكس التزامها الجاد بالتفاعل الإيجابي والبناء مع الآلية، مشيداً كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والآلية لإجراء مراجعة مستهدفة في مجال الإصلاح الإداري، ومؤكداً الحرص على إنجاح المراجعة استكمالاً للتعاون الممتد مع الآلية.

واستعرض وزير الخارجية جهود الدولة المصرية لتحديث الجهاز الإداري، بما يشمل إعادة هيكلة المؤسسات، وتنمية قدرات العاملين بها، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقمياً، مشيراً إلى تجربة إنشاء العاصمة الجديدة وما أتاحته من فرص لتطوير بيئة العمل الحكومي وتحديث أساليب الإدارة، موضحاً خبرة مصر الطويلة في دعم الدول الأفريقية الشقيقة في بناء المؤسسات الوطنية وتوفير التدريب وبناء القدرات، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيراً إلى إمكانية استكشاف سبل التعاون مع الآلية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور موكيتسي ماجورو بالتزام مصر بإنجاح المراجعة المستهدفة، مؤكداً حرص الآلية على توثيق التعاون مع مصر والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المؤسسات الوطنية وتعزيز كفاءتها.