أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، عن صدمته إزاء تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شؤون شركة «إنفيديا»، والضغط لإعادة جنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، متسائلًا عما إذا كان هذا التدخل يمثل نموذجًا مناسبًا للحوكمة وإدارة الشركات في المستقبل.

وزير الخارجية الألماني: تدخل ترامب في شؤون إنفيديا أصابني بالصدمة

وقال فاديفول، خلال مشاركته في منتدى عُقد بالعاصمة الألمانية برلين، إنه فوجئ بهذه الخطوة، مؤكدًا أنه لم يشهد، وفقًا لخبرته الشخصية، تدخلًا سياسيًا بهذا المستوى في شؤون شركة بعينها.

وأضاف وزير الخارجية الألماني أن الواقعة تثير تساؤلات بشأن حدود تدخل السلطات السياسية في الأنشطة الاقتصادية للشركات، ومدى توافق هذا النهج مع مبادئ الحوكمة واستقلال المؤسسات الاقتصادية.

وشدد فاديفول على أهمية الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، موضحًا أن الدول الحرة والديمقراطية التي تحتكم إلى القانون ينبغي أن تحافظ على الفصل بين السلطات السياسية والأنشطة الاقتصادية للشركات، وأن تمتنع الحكومات عن التدخل في قراراتها وإدارتها.

وقال: «لدينا ما يكفي من الأسباب للدفاع بقوة عن النظام الدولي القائم على القواعد»، معتبرًا أن احترام استقلال الشركات يمثل أحد المبادئ المهمة التي ينبغي الالتزام بها في الأنظمة الديمقراطية.

وتأتي تصريحات المسؤول الألماني في أعقاب الجدل الذي أثاره تدخل ترامب في ملف إدارة شركة «إنفيديا»، بعدما أعيد جنسن هوانج إلى منصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة، في تطور مفاجئ أعقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج.

وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، قوبل قرار إعادة هوانج بترحيب في أوساط وول ستريت، بينما واجه معارضة من عدد من المشرعين الأمريكيين، ما فتح نقاشًا بشأن دور الإدارة السياسية في القرارات الداخلية للشركات الكبرى.

وتسلط تصريحات فاديفول الضوء على التباين في وجهات النظر بشأن حدود تدخل القيادات السياسية في إدارة الشركات، خصوصًا في ظل الدور المتنامي لشركات التكنولوجيا الكبرى وتأثير قراراتها في الاقتصاد والأسواق العالمية.