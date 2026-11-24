نظمت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، النسخة الأولي من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المنتدي يستهدف في نسخته الأولي تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة، ومناقشة قضايا استدامة التمويل وتعزيز الحوكمة الفعالة، والتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات، ودعم الانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته خلال المنتدي علي المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها "الحماية الاجتماعية" على أجندة العمل الوطني والدولي، وما توليه القيادة السياسية من أولوية كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة.

واستعرض الجهود الدؤوبة التي عكفت عليها الدولة لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتوسع في المبادرات الصحية، وبرامج التمكين الاقتصادي، ودعم المرأة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس توجهاً متكاملاً يربط بين الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وخلق فرص التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال كلمته ما تواجهه الحكومات، لاسيما في الدول النامية، من واقع دولي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع رقعة النزاعات المسلحة، وما صاحب ذلك من اضطراب بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وأعباء المديونية، وغيرها من تحديات، تستنزف بدورها الموارد الوطنية، بما يضع ضغوطاً متزايدة على الحيز المالي المتاح للإنفاق الاجتماعي، وهو ما يفرض أهمية تعزيز الحوار مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبنوك التنمية ومراكز الفكر والبحث، لاستكشاف حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، تدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتساعد الدول النامية على توفير الموارد اللازمة لتنفيذها، دون تحميل اقتصاداتها أعباء إضافية غير قابلة للاستدامة. منوهاً كذلك لأهمية منظومات الحماية الاجتماعية في الأزمات الإنسانية، ومنها التذكير والتضامن مع الأشقاء في قطاع غزة، في ظل المحنة الإنسانية غير المسبوقة نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال علي دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، ودخول فصل الشتاء، دون توفير ادني مقومات الحياة الإنسانية، ومتطلبات الحماية الاجتماعية.

كما أبرز الوزير عبد العاطي في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية، والاستفادة من التكتلات الإقليمية والاقتصادية القائمة، مع توسيع نطاق التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين لبناء شراكات عملية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، فضلاً عن أهمية تبني نهج تشاركي يجمع مختلف أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين.

واختتم وزير الخارجية كلمته معرباً عن تمنياته في أن يُسهم ما شهده المنتدى من نقاشات ثرية على مدار اليومين في بلورة أفكار ومبادرات عملية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات الوطنية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يساعد على التوصل إلى نتائج يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية، وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في بناء مستقبل أفضل.