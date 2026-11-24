في ظل مرحلة إقليمية ودولية تشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط غدا الأربعاء في مدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة مصر، في إطار المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد، لبحث مستقبل التعاون بين ضفتي المتوسط وسبل مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

وأكد مصدر مطلع في الاتحاد من أجل المتوسط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تكتسب أهمية بالنظر إلى دورها المحوري في المنطقة، وحرصها المستمر على دعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المصدر أن مصر، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد، إلى جانب فرنسا، تحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف أنشطته وفعالياته، ودعم جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة الأورومتوسطية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء ما تشهده منطقة البحر المتوسط ومحيطها من تحولات متسارعة ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفرضت تحديات متزايدة على دول المنطقة، سواء فيما يتعلق بتداعيات النزاعات المسلحة، أو اضطرابات الأوضاع الاقتصادية، أو قضايا الهجرة وتغير المناخ وأمن الطاقة والغذاء والمياه، بما يعزز الحاجة إلى تنسيق المواقف وتكثيف العمل متعدد الأطراف.

ويجمع الاجتماع الوزاري، الذي يستضيفه قصر بيدرالبيس في برشلونة، مقر الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، ممثلي الدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد، برئاسة مشتركة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة فادي حاج علي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا.

ويعد الاجتماع الوزاري أحد أبرز فعاليات المنتدى، إذ يفتتحه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ويشكل مناسبة سنوية لاستعراض حصيلة العمل خلال العام الماضي، وتقييم التحديات التي تواجه الفضاء الأورومتوسطي، وبحث آفاق تعزيز التعاون بين دوله.

ويمثل الاجتماع محطة مهمة لحشد الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تحويل القضايا المشتركة إلى فرص للتعاون والتقدم، في وقت باتت فيه الأزمات المتلاحقة تؤكد الترابط الوثيق بين أمن ضفتي المتوسط واستقرارهما، وصعوبة التعامل مع تداعياتها بمعزل عن مقاربة إقليمية شاملة.

ويأتي المنتدى هذا العام استكمالا للمسار الذي أطلقه الاتحاد من أجل المتوسط عقب إقرار ميثاق المتوسط والإعلان الخاص بالرؤية الاستراتيجية للاتحاد في عام 2025، واللذين وضعا إطارا متجددا للتعاون الإقليمي، بعد مرور عام على الذكرى الثلاثين لإطلاق مسار برشلونة، الذي شكل على مدى ثلاثة عقود إحدى الركائز الأساسية للحوار والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي وشركائها في جنوب وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن يشهد مساء غد الأربعاء عقد مؤتمر صحفي مشترك في ختام الاجتماع الوزاري، لاستعراض أبرز نتائج المناقشات والمخرجات التي توصل إليها المشاركون.

وتتضمن أجندة المنتدى، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين وتستمر حتى بعد غد الخميس، سلسلة من الاجتماعات والحوارات بمشاركة ممثلين عن الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمؤسسات الأوروبية والمنظمات الدولية والإقليمية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعزيز دور المدن والسلطات المحلية في منظومة الحوكمة الأورومتوسطية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والنزوح السكاني والتعافي من الأزمات، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فضلا عن بحث سبل تحويل الالتزامات الإقليمية إلى نتائج ملموسة، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والنزاعات والاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ.

وتعكس تعددية الملفات المطروحة إدراكا متزايدا بأن مستقبل منطقة المتوسط لا يرتبط فقط بقدرة دولها على احتواء الأزمات الراهنة، وإنما أيضا بمدى نجاحها في بناء شراكات مستدامة تستند إلى المصالح المشتركة، وتعزيز التنمية والمرونة الإقليمية، وتحويل الحوار السياسي إلى برامج تعاون قابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، تبرز قضية التغير المناخي باعتبارها أحد التحديات العابرة للحدود التي تواجه دول المتوسط، في ظل ما تشير إليه التقارير العلمية من تعرض المنطقة لتداعيات مناخية متزايدة، إلى جانب استمرار الضغوط المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، والحاجة إلى دفع مشروعات التنمية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

ولا تنفصل هذه التحديات عن مسألة الحفاظ على أمن البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وتزايد التهديدات التي قد تطال الأمن البحري، بما يضع استقرار المنطقة ومصالح الدول المطلة عليه أمام تحديات إضافية.

ومن ثم، فإن مسؤولية دول المتوسط لا تقتصر على إدارة الأزمات القائمة، بل تمتد إلى الحيلولة دون انتقال تداعياتها إلى المجال البحري، أو تحول البحر إلى ساحة جديدة للصراعات والتجاذبات الاستراتيجية، بما قد يضاعف الأعباء الأمنية والاقتصادية على الدول المطلة عليه.

وفي ظل هذه المعادلة، تبرز ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتوسيع مساحات التوافق حول المصالح المشتركة، بما يسهم في احتواء بؤر التوتر وتجنب أي خطوات تصعيدية من شأنها توسيع نطاق المواجهات أو نقلها إلى البحر المتوسط.

فالحفاظ على أمن المتوسط واستقراره مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا مستمرا وتعاونا وثيقا واحتراما لقواعد القانون الدولي، وهو ما يضع أمام اجتماع برشلونة مسؤولية الدفع نحو مقاربات إقليمية أكثر فاعلية، تعزز مسارات الحوار والتعاون، وتحول دون امتداد الصراعات والأزمات إلى هذا الممر الحيوي، بما يصون دوره جسرا للتواصل والتقارب والتنمية بين ضفتيه.