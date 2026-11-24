أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحطم مروحية عسكرية بالقرب من ولاية إسكي شهير وسط البلاد، مؤكدة وصول السلطات إلى موقع الحادث وبدء عمليات البحث والإنقاذ، وسط غياب معلومات أولية بشأن وقوع ضحايا أو أسباب سقوط الطائرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع التركية أن المروحية المنكوبة من طراز «AS-532»، وتحطمت بالقرب من ولاية إسكي شهير، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة وصلت إلى موقع الحادث، وبدأت تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

ولم تقدم الوزارة حتى الآن تفاصيل بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية، أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، كما لم تكشف عن الأسباب التي أدت إلى تحطمها، مؤكدة استمرار التعامل مع تداعيات الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن المروحية أقلعت من مدينة إسكي شهير قبل سقوطها، فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الحادث وقع خلال رحلة تدريبية، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقع الحطام.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على تحطم مروحية عسكرية تركية أخرى في ولاية ملاطية شرقي البلاد، في 12 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين، وفقًا لبيان سابق لوزارة الدفاع التركية.

ولا تزال أسباب الحادثين قيد التحقيق، في وقت تترقب فيه الأوساط التركية إعلان السلطات تفاصيل إضافية بشأن ملابسات سقوط المروحية الأخيرة وحصيلة الخسائر البشرية.