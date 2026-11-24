دخل حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، دائرة المرشحين بقوة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للمغربي الحسين عموتة، في ظل تحركات داخل القلعة الحمراء لحسم ملف المدير الفني الجديد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن كواليس المفاوضات، تواصل سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، مع حسام البدري لاستطلاع موقفه من إمكانية العودة لقيادة الفريق، وأبدى المدرب عدم ممانعته للفكرة.

وشهدت التحركات حديثًا بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، المشرف على ملف الكرة، حيث طرح عبد الحفيظ فكرة الاستعانة بالبدري، معتبرًا أن التعاقد مع مدير فني أجنبي في الوقت الحالي قد يمثل مجازفة، في ظل ضيق الوقت والحاجة إلى مدرب قادر على التعامل سريعًا مع الفريق.

عبد الحفيظ يحاول إقناع الخطيب بعودة البدري

كما تواصل عضو مجلس إدارة الأهلي مع محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي لم يكن متحمسًا في البداية لطرح اسم حسام البدري، بسبب الأزمة السابقة التي صاحبت رحيله عن القلعة الحمراء.

وحاول عبد الحفيظ إقناع الخطيب بجدوى عودة المدرب، مستندًا إلى معرفته بأجواء النادي وطبيعة لاعبيه، وقدرته على فرض الانضباط داخل الفريق والتعامل مع النجوم، بغض النظر عن أسمائهم ومكانتهم.

الشرط الجزائي يعطل عودة حسام البدري للأهلي

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام إتمام عودة حسام البدري في ارتباطه بعقد مع أهلي طرابلس الليبي، إلى جانب الشرط الجزائي المترتب على إنهاء التعاقد قبل موعده، وتمسك النادي الليبي باستمرار المدير الفني في منصبه.

وتدور المقترحات المطروحة لحل الأزمة حول إمكانية تنازل البدري عن جزء من قيمة الشرط الجزائي، على أن يتكفل الأهلي بسداد المبلغ المتبقي، بما يسمح بإنهاء ارتباطه بالنادي الليبي وعودته لقيادة الفريق الأحمر.

ولا يزال ملف المدير الفني الجديد للأهلي مفتوحًا، في انتظار حسم المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الفنية والتعاقدية.