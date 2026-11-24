تتواصل المشاورات داخل النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، عقب توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك الخبرات والشخصية المناسبة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»انتهاء جلسة ثلاثية جمعت الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر تطبيق «زووم»، مع الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل الجهاز الفني للفريق.

وأوضح أن المشاورات لا تزال مستمرة، مع طرح مقترح بتعيين مدير فني مصري بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي مناسب لطموحات النادي وشخصيته، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لم يتحول إلى قرار رسمي حتى الآن، لكنه يظل واردًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المقترح يتضمن إمكانية الاستعانة بأحد الثنائي محمد يوسف أو سامي قمصان، لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة، حال الاستقرار على هذا الاتجاه.

وفي السياق ذاته، أشار أمير هشام إلى أن حسام البدري لا يزال ضمن الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للأهلي، موضحًا أن الاستقرار على تعيينه قد يعني إبرام عقد لمدة موسم ونصف على الأقل.

وتطرق الإعلامي إلى ملف عودة السويسري مارسيل كولر، مؤكدًا أن الفكرة لم تتجاوز مرحلة الأحاديث بين بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولم تدخل في إطار المفاوضات الرسمية، في ظل وجود صعوبات تتعلق بطريقة رحيله عن النادي، إلى جانب الشكاوى التي تقدم بها هو وأفراد جهازه المعاون ضد الأهلي في وقت سابق.

وتبقى هوية المدير الفني الجديد للأهلي محل مشاورات داخل الإدارة، انتظارًا للاستقرار على القرار النهائي بشأن قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.