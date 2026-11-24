اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إيران بالعمل على تصنيع أسلحة كيميائية، محذرا من وصول طهران إلى هذه القدرة، ومؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاك هذا النوع من الأسلحة.

وجاءت تصريحات كاتس خلال إحاطة أمام صحافيين إسرائيليين، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية «كان» ووسائل إعلام أخرى، دون الكشف عن أدلة تفصيلية تدعم الاتهامات الموجهة إلى إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط خلافات داخل إسرائيل بشأن التعامل مع التهديد الإيراني، إذ قال غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد طهران، في موقف يتعارض مع تحذيرات بنيامين نتنياهو من خطورة التهديدات الإيرانية.

وتعيد الاتهامات الإسرائيلية فتح ملف البرنامج الكيميائي الإيراني، وسط تساؤلات بشأن طبيعة القدرات التي تمتلكها طهران، ومدى إمكانية استخدامها عسكريا، في ظل غياب أدلة معلنة تؤكد هذه المزاعم.

وفي سياق متصل، تتزامن هذه التطورات مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران تعرض ثلاث ناقلات نفط لانفجارات واندلاع النيران فيها إثر اصطدامها بألغام بحرية، بينما عن تحقيقات بشأن هجمات سيبرانية استهدفت عشرات السفن.

وتفتح هذه الاتهامات جبهة جديدة من التوتر في المنطقة، في وقت تتشابك فيه الملفات العسكرية والأمنية، من البرنامج النووي الإيراني إلى أمن الملاحة البحرية ومخاوف اتساع نطاق المواجهة.



