قال الإعلامي أحمد موسى، أنه الفريق كامل الوزير وزير النقل، أكد له أنه جاري تنفيذ مدينة أبو قير الجديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، لتكون أول مدينة في مياه البحر المتوسط.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك المدينة الجديدة تكون لخدمة أهالي الإسكندرية وزوار المحافظة، معلقا: الفريق كامل الوزير أكد لي أنه سيتم مد خط القطار السريع إلى مدينة أبو قير الجديدة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: ذلك القرار لدعم وتعزيز منظومة النقل الجماعي داخل محافظة الإسكندرية، وسيصل لمدينة أبو قير الجديدة القطار الكهربائي السريع في الخط الأول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: مشروع ضخم سياحي عمراني ترفيهي به خدمات ولوجيستيات بمدينة أبو قير الجديدىة، وعندنا لأول مدينة داخل مياه البحر المتوسط مدينة اتعملت في هذه المنطقة.

وتابع: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف على إنشاء هذه المدينة، وربطها مع مترو الإسكندرية ومحطة مصر، والتيسير على المواطنين وتسهيل تحركاتهم.. مدينة تنموية سياحية مدينة عصرية من الجيل الخامس، وهذه المدينة يتم تنفيذها حاليا.