أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القطاع الصحي شهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 1300 مشروع صحي باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الدولة تعمل على تطوير المستشفيات وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تحديث الحضانات وأقسام الرعاية المركزة، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية.

تطوير المستشفيات بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحي الشامل

ولفت عبد الغفار إلى أن الدولة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، بالإضافة إلى العمل على تطبيق المنظومة في محافظة المنيا، موضحًا أن التوسع في التأمين الصحي الشامل يتطلب تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتجهيزها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن أعمال التطوير والإنشاءات الصحية امتدت إلى مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هناك مشروعات لبناء مستشفيات جديدة وتحديث المستشفيات القائمة، بما يضمن وصول جهود تطوير المنظومة الصحية إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

