أكد محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، أن ملف التصالح يأتي في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية بالمحافظة؛ لما يمثله من أهمية في حماية حقوق المواطنين، وتقنين أوضاعهم القانونية، وتنظيم النمو العمراني، والحد من البناء العشوائي بما يدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وقال المهندس عمرو لاشين، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن المحافظة تواصل جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 5 نوفمبر 2026، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأكد حرص الدولة على سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين، مع تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة بما يضمن إستقرار الأسر والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين .

وأوضح أن التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع القائمة، بل يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة، تتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من مهلة المد الجديدة في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وتحقيق الصالح العام.