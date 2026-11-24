أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه كثّف جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملاته الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت الحملات عن ضبط 16 طنًا و400 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 60 محضرًا للمخالفين، إلى جانب فحص 1093 شكوى للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية الي استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاستغلال، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم.

وأوضح شريف جمعة المدير العام لجهاز حماية المستهلك بالشرقية أن الحملات جاءت تنفيذًا لتعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأشار إلى أن الحملات استهدفت المخازن والمنشآت العاملة في تعبئة وتخزين المواد الغذائية وزيوت الطعام والألبان والسكر والمخابز ومصنعات اللحوم ومصانع الحلوى والكافيهات والمطاعم ومحلات الجزارة والمنظفات ومصانع الرنجة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملات في مجال تطبيق قانون حماية المستهلك عن ضبط إجمالي 16 طنًا و400 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، والتحفظ على 1500 كرتونة فارغة معدة لتعبئة الرنجة، فضلًا عن تحرير 60 محضرًا لمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية وإصدار فواتير ناقصة البيانات والبيع بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب مخالفات حيازة سلع مجهولة المصدر وإدارة منشآت دون ترخيص واستخدام علامات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي إطار التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم تحرير محضر ضد المسؤول عن أحد مخازن المواد الغذائية لعدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، وآخر لحيازة 68 كجم من الدجاج المصنع منتهي الصلاحية، فضلًا عن ضبط 15 كجم من المقرمشات وكيلو جرام من الكبدة منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، كشف مدير جهاز حماية المستهلك بالشرقية عن استقبال 1093 شكوى خلال شهر أكتوبر، وتم إزالة أسباب 960 شكوى منها، فيما جارٍ العمل على حل 133 شكوى أخرى، إلى جانب فحص 100 شكوى ميدانيًا ومتابعة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع المخالفات، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين ضد الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المستهلكين.