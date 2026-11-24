أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تسليم 150 مشروعًا للصرف الصحي من إجمالي 181 مشروع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ٤١ قرية بمركز الحسينية، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨٪، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المنتهية في قطاع الصرف الصحي بالمبادرة بقرى مركز الحسينية تضمنت تنفيذ ٤١ شبكة انحدار و ٤٣ خط طرد و٤٥ محطة رفع و ٤ محطات معالجة، و تنفيذ ٤١ وصلة منزلية.

ولفت إلى أنه جاري الإنتهاء من ٦ مشروعات معالجة وخط طرد، وذلك تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في توفير خدمات الصرف الصحي الآمن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل أحد أهم المشروعات القومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى، وإحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المرحلة الأولى، والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات المقررة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الشرقية تكثيف استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير ١٩٣ قرية بمراكز (بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر)، بما يعزز جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأبناء القرى، وتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف القطاعات الخدمية.