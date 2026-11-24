أطلق عدد من أهالي عزبة الحرميات التابعة لقرية كفر أكياد بالوحدة المحلية بالعدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية استغاثة عاجلة إلى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمسؤولين المعنيين مطالبين بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع اسم العزبة الذي يتسبب لهم في حرج شديد أمام الآخرين ويعرضهم للسخرية بسبب دلالاته غير اللائقة من وجهة نظرهم.

وقال عطية عبد المنعم عبد الهادي السيد احد اهالي العزبة إنهم تقدموا بطلب رسمي لتغيير اسم العزبة من «الحرميات» إلى «الزهور» مؤكداً أن مطلبهم لا يتعلق بمجرد تغيير اسم على الأوراق الرسمية وإنما يستهدف الحفاظ على كرامة الأهالي وأبنائهم وإنهاء حالة الحرج التي يتعرضون لها عند ذكر محل إقامتهم في التعاملات اليومية والرسمية.

وأوضح الأهالي أن طلبهم بدأ في 3 أكتوبر 2024 من خلال منظومة الشكاوى الحكومية حيث جرى توجيه الشكوى إلى رئيس مركز ومدينة بلبيس لبحثها وعرضها على المجلس التنفيذي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافوا أن المجلس التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس وافق بالفعل في 19 نوفمبر 2024 على تغيير اسم العزبة إلى «الزهور» وهو ما أعاد الأمل إليهم في إنهاء الأزمة إلا أن المجلس التنفيذي للمحافظة انتهى في اجتماعه بتاريخ 30 أبريل 2025 إلى الإبقاء على اسم «الحرميات» مع إضافة اسم «الزهور» ليصبح المسمى الرسمي «الحرميات (الزهور)».

وأشار الأهالي إلى أن صورة القرار أُرسلت إلى رئيس الوحدة المحلية بالعدلية بتاريخ 15 يوليو 2025 لاتخاذ اللازم إلا أن الأزمة لا تزال قائمة حتى الآن دون تحقيق مطلبهم الأساسي بتغيير الاسم القديم نهائيًا.

وأكد الأهالي أن إضافة اسم «الزهور» إلى الاسم القديم لم تنه معاناتهم خاصة أن مسمى «الحرميات» لا يزال موجودًا في الأوراق والسجلات الرسمية وهو ما يجعلهم مستمرين في مواجهة نفس المواقف المحرجة التي دفعـتهم إلى تقديم الشكوى من البداية.

ووجه أهالي العزبة استغاثة إلى محافظ الشرقية لإعادة النظر في القرار واعتماد اسم «الزهور» بشكل نهائي بدلًا من الاسم القديم مع سرعة استكمال الإجراءات وإعلان القرار رسميًا بما ينهي معاناتهم التي امتدت لأكثر من عامين منذ بدء تقديم الشكوى.

واختتم الأهالي استغاثتهم قائلين: لا نطلب غير اسم يليق بنا وبأولادنا ويحفظ كرامتنا والتزمنا بالإجراءات الرسمية والمجلس التنفيذي لمركز بلبيس وافق على طلبنا لكن الأزمة مازالت مستمرة ونناشد محافظ الشرقية يسمع صوتنا وينصفنا وينهي معاناتنا باعتماد اسم الزهور بدلًا من الاسم القديم».