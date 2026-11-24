انتهت رحلة المغربي الحسين عموتة مع النادي الأهلي سريعًا، بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء إنهاء مهمته الفنية عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في الجولة التاسعة من الدوري المصري، لتُطوى صفحة المدرب المغربي بعد 14 مباراة خاضها على رأس القيادة الفنية للفريق في مختلف المسابقات.

ورغم أن الأرقام تمنح عموتة حصيلة إيجابية على مستوى النتائج، فإن النهاية جاءت مغايرة للبداية، بعدما فقد الفريق جزءًا من بريقه الفني في المباريات الأخيرة، وظهرت حالة من عدم الرضا بين الجماهير، التي لم تعد ترى في الانتصارات وحدها ما يكفي للحكم على مستوى الفريق وطموحاته.

11 انتصارًا في 14 مباراة.. ماذا تقول الأرقام؟

خاض الأهلي تحت قيادة عموتة 14 مواجهة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تحقيق 11 فوزًا، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 9 أهداف.

وتكشف هذه الأرقام عن معدل انتصارات مرتفع للمدرب المغربي، الذي تمكن من قيادة الأهلي لتحقيق نتائج قوية في أكثر من بطولة، لكنه لم يستطع تحويل هذا التفوق الرقمي إلى حالة من الاستقرار الفني استمرت حتى نهاية تجربته.

الدوري.. 20 نقطة وضياع 7 نقاط

كانت منافسات الدوري المصري الاختبار الأكبر لعموتة، حيث قاد الأهلي في 9 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة، ليحصد 20 نقطة من أصل 27 ممكنة، وينهي مشواره والفريق في المركز الثالث خلف بيراميدز والزمالك.

وجاءت نتائج الأهلي في الدوري كالتالي:

* الأهلي 3-2 إنبي.

* الأهلي 2-0 زد.

* الأهلي 1-0 سموحة.

* الأهلي 1-1 المقاولون العرب.

* الأهلي 2-0 أبو قير للأسمدة.

* الأهلي 2-0 الزمالك.

* الأهلي 3-3 القناة.

* الأهلي 1-0 مودرن سبورت.

* الأهلي 0-2 بيراميدز.

وكانت الخسارة أمام بيراميدز بمثابة المحطة الأخيرة في مشوار المدرب المغربي، بعدما جاءت في توقيت حساس وأثارت حالة من الغضب داخل النادي وبين الجماهير.

الكونفدرالية وكأس مصر.. العلامة الكاملة

على المستوى القاري، نجح عموتة في قيادة الأهلي لتجاوز الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تفوق على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، قبل أن يؤكد تفوقه في لقاء العودة بالفوز برباعية نظيفة.

وفي كأس مصر، بدأ الأهلي مشواره بالفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما حقق الفريق انتصارين في كأس عاصمة مصر، الأول على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، والثاني أمام المقاولون العرب بهدف دون رد.

وبذلك، ترك عموتة بصمة واضحة على مستوى النتائج في البطولات التي شارك بها الفريق خلال فترة قيادته، رغم أن تجربته لم تستمر بالقدر الذي يسمح بتقييم مشواره على المدى الطويل.

بيراميدز يكتب السطر الأخير في تجربة عموتة

لم تكن الخسارة أمام بيراميدز مجرد تعثر جديد في جدول الدوري، بل جاءت لتضع نهاية لتجربة شهدت تراجعًا في مستوى الأداء خلال بعض المحطات، وفتحت الباب أمام تساؤلات جماهيرية بشأن شكل الفريق وقدرته على فرض أسلوبه في المواجهات الكبرى.

وبين حصيلة بلغت 11 انتصارًا من 14 مباراة، وانتقادات تتعلق بالمردود الفني، انتهت مهمة عموتة دون أن يتمكن من الحفاظ على ثقة الجماهير حتى المحطة الأخيرة.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة

وبعد رحيل المدرب المغربي، أصبح ملف المدير الفني الجديد أولوية داخل الأهلي، في ظل ارتباطات محلية وقارية تنتظر الفريق، وحاجة الجهاز الفني المقبل إلى إعادة التوازن والاستقرار وتقديم مستوى يتناسب مع طموحات جماهير القلعة الحمراء.

ويبقى أبرز ما يميز تجربة عموتة أنها انتهت رغم تفوق أرقامها، في مشهد يعكس أن قيادة الأهلي لا تتعلق فقط بعدد الانتصارات، وإنما أيضًا بمستوى الأداء والقدرة على المنافسة وإقناع الجماهير.