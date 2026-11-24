بدأ النادي الأهلي مرحلة ما بعد المغربي الحسين عموتة، بعدما قاد ياسر رضوان، المدرب العام للفريق، المران الأول للمارد الأحمر عقب قرار إنهاء التعاقد مع المدير الفني وجهازه المعاون، إثر الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري الممتاز.

وأقيم المران ظهر اليوم الثلاثاء بفرع النادي في مدينة نصر، حيث تولى رضوان الإشراف على التدريبات بشكل مؤقت، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد وتحديد الجهاز الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الكونفدرالية أول اختبار بعد التغيير

وفتح الأهلي صفحة جديدة استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتسعى الإدارة إلى سرعة ترتيب الأوضاع الفنية داخل الفريق، في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة القارية، التي تمثل بداية مشوار الأهلي في مرحلة جديدة عقب رحيل الجهاز الفني السابق.

جلسة مرتقبة مع عموتة لحسم المستحقات

على الجانب الإداري، يستعد مسؤولو الأهلي لعقد جلسة مع الحسين عموتة لمناقشة التفاصيل المالية الخاصة بإنهاء التعاقد، وفي مقدمتها قيمة الشرط الجزائي والمستحقات المتبقية للمدرب المغربي.

وتفضل إدارة النادي التوصل إلى تسوية ودية تضمن إنهاء العلاقة التعاقدية دون الدخول في نزاعات قانونية، بما يسمح بإغلاق الملف والتركيز على اختيار المدير الفني الجديد.

بدائل مطروحة لخلافة المدرب المغربي

وفي الوقت الذي يتولى فيه ياسر رضوان قيادة التدريبات مؤقتًا، تواصل إدارة الأهلي دراسة الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية، من أجل اختيار المدرب القادر على إعادة الاستقرار للفريق وتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.