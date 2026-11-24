أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم، أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق بالقوة العسكرية وحدها بل يتطلب عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون وتدعمها دبلوماسية إقليمية فاعلة وجهود دولية متواصلة بالتوازي مع خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار المبعوث الأممي، في محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بالكويت اليوم، إلى أن التجربة اليمنية أظهرت أهمية الصبر والمثابرة والوساطة ذات المصداقية وإشراك مختلف الأطراف والمكونات في العملية السياسية لضمان التوصل إلى حلول قابلة للاستمرار.

وأوضح أن الصراع اليمني يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية، لافتا إلى أن الهدنة التي شهدها اليمن عام 2022 أظهرت الأثر الإيجابي لخفض التصعيد في حياة السكان إذ أسهمت في تقليل العنف وفتح الطرق ولم شمل الأسر وإتاحة مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي.

وأشار جروندبرج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في اليمن تراجع بنحو 60% منذ بداية الصراع مما يدل على حجم التداعيات الاقتصادية التي طالت البلاد وسكانها.

ولفت إلى أن الوساطة في النزاعات الحديثة أصبحت متعددة الأبعاد وأن مصداقية الوسيط تمثل عنصرا أساسيا في نجاح جهود الوساطة، مؤكدا أن الشمولية في العملية السياسية ضرورية لضمان تمثيل مختلف المكونات والأصوات وتعزيز فرص الوصول إلى نتائج فعالة ومستدامة.

وشدد على أهمية مواصلة الوسطاء جهود تيسير الحوار وبناء الثقة وتحديد مسارات واقعية للتسوية، لافتا إلى أهمية اضطلاع الشركاء الإقليميين بدور مستمر في دعم جهود السلام واستخدام نفوذهم لتشجيع خفض التصعيد ودفع المسار السياسي بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن دولة الكويت تعد شريكا مهما في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن بفضل تاريخها في الدبلوماسية الهادئة ودورها في استضافة محادثات السلام اليمنية عام 2016 التي شكلت واحدة من أطول وأهم جولات التفاوض خلال الصراع هناك.

وخلال جلسة الأسئلة والإجابات التي أعقبت المحاضرة، تناول جروندبرج سؤالين رئيسيين بشأن كيفية ضمان الأمم المتحدة التزام الأطراف اليمنية باتفاقات السلام وعدم العودة إلى الصراع والدور الذي يمكن أن تؤديه الدول الخليجية في التقارب بين الأطراف ودعم التوصل إلى تسوية سياسية، موضحا أن ضمان التزام الأطراف بتنفيذ اتفاقات السلام يمثل تحديا حقيقيا وصعبا فالاتفاقات ينبغي أن تتضمن التزامات واضحة ومحددة وقابلة للقياس مع بيان مسئوليات كل طرف بصورة دقيقة.

وحذر من أن الغموض في صياغة البنود حتى وإن كان يهدف إلى تسهيل التوصل إلى الاتفاق قد يؤدي إلى اختلاف التفسيرات وعدم وضوح المسئوليات ومشكلات في التنفيذ.

وأشار إلى أن تحديد تسلسل تنفيذ بنود الاتفاقات يمثل عاملا حاسما في نجاحها إذ يتعين الاتفاق مسبقا على ترتيب الخطوات وضمان اتساقها؛ نظرا لأن سوء ترتيب التنفيذ قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وربما استئناف القتال.

وشدد على أن وحدة الموقف الدولي وتماسكه يمثلان شرطا أساسيا لتوفير دعم فعال لعملية السلام، مشيرا إلى أهمية مساندة مجلس الأمن والمجتمع الدولي للأمم المتحدة والأطراف المعنية في تنفيذ الاتفاقات القائمة.

وفيما يتعلق بدور دول الخليج في التقارب بين الأطراف ودعم التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، أكد المبعوث الأممي أهمية دول الخليج في دعم جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بالنظر إلى الروابط الإقليمية والجغرافية التي تجمعها باليمن ومعرفتها بطبيعة المنطقة وتطوراتها.

وأشار إلى أن ما تمتلكه دول الخليج من معرفة وبصيرة إقليمية يجعل مساهمتها مهمة في جسر الفجوات ودعم المسار السياسي في اليمن، داعيا إلى استمرار انخراطها وتقديم الدعم اللازم لجهود الوساطة وتحقيق التسوية.

وشدد على أن تنفيذ اتفاقات السلام مسئولية مشتركة لا تقع على عاتق الأمم المتحدة وحدها بل تشمل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي والجهات الإقليمية بما يتطلب وضوح الالتزامات وتوافر الدعم السياسي والإرادة اللازمة للتنفيذ.

وبين أن دور الأمم المتحدة يتمثل في تهيئة الظروف الملائمة للحوار وتيسير العملية السياسية بما يتيح لليمنيين تقرير مستقبلهم بأنفسهم، معربا عن قناعته بإمكانية تحقيق السلام في اليمن وضرورة مواصلة الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى سلام دائم وعادل.