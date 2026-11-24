شهدت الساحة الكروية في شمال أفريقيا سلسلة من التغييرات الفنية خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بعدما انتهت علاقة ثلاثة مدربين بأنديتهم في الجزائر وتونس ومصر، لتفتح هذه القرارات الباب أمام مرحلة جديدة داخل مولودية الجزائر والنجم الساحلي والأهلي.

وجاءت رحيلات التونسي خالد بن يحيى، والفرنسي كريستيان براكوني، والمغربي الحسين عموتة، في توقيت متقارب، لكن لكل منها ظروفها وأسبابها المختلفة.

خالد بن يحيى.. نهاية رحلة جديدة مع مولودية الجزائر

أعلن مولودية الجزائر يوم 23 نوفمبر إنهاء علاقته بالمدرب التونسي خالد بن يحيى بالتراضي، قبل مواجهة شبيبة القبائل في الدوري المحلي، وتولى المدرب المساعد كريم دلهوم المسؤولية بشكل مؤقت.

وجاء الانفصال بعد تقارير عن استقالة بن يحيى عقب خسارة الفريق أمام أولمبيك أقبو، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للمولودية، وسط انتقادات للمستوى الفني رغم النجاحات التي حققها المدرب، وفي مقدمتها التتويج بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي، والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ولم تكن هذه التجربة الأولى لبن يحيى مع النادي، إذ سبق له قيادة الفريق في أكثر من ولاية، لتُطوى صفحة جديدة من علاقته بمولودية الجزائر.

كريستيان براكوني.. النجم الساحلي ينهي التجربة الفرنسية

وفي تونس، أعلن النجم الساحلي يوم 23 نوفمبر فسخ تعاقده بالتراضي مع مدربه الفرنسي كريستيان براكوني، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية المستحقات المالية وإنهاء العلاقة دون نزاعات.

وجاء القرار في ظل معاناة الفريق على مستوى النتائج، إذ يحتل المركز الثاني عشر في الدوري التونسي برصيد 8 نقاط من 7 مباريات، كما سبقه سقوط أمام الاتحاد المنستيري في المسابقة المحلية.

وبذلك انتهت تجربة براكوني مع النجم الساحلي، بينما أشارت تقارير تونسية إلى أن لسعد الدريدي من أبرز المرشحين لخلافته.

الحسين عموتة.. خسارة بيراميدز تعجل برحيله عن الأهلي

أما في مصر، فجاءت أحدث القرارات بإعلان الأهلي يوم 24 نوفمبر إنهاء علاقته بالمدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وجاء القرار في توقيت صعب للفريق، بعدما اتسع الفارق مع بيراميدز متصدر المسابقة إلى 7 نقاط، لتتحرك الإدارة نحو تغيير الجهاز الفني، وفق الرؤية المقدمة من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة.

ورغم أن الخسارة أمام بيراميدز كانت الأولى للأهلي تحت قيادة عموتة، فإن المدرب المغربي أنهى مشواره بعدما قاد الفريق في 14 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 11 انتصارًا وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

مشهد واحد.. وثلاثة قرارات مختلفة

وبين مولودية الجزائر والنجم الساحلي والأهلي، تكشف هذه القرارات عن حجم الضغوط التي تواجه الأجهزة الفنية في أندية شمال أفريقيا، حتى مع اختلاف الظروف والأسباب.

فبينما انتهت تجربة بن يحيى بعد تراجع النتائج والانتقادات، جاء رحيل براكوني في ظل معاناة النجم الساحلي في الدوري، أما عموتة فكانت خسارة بيراميدز نقطة التحول التي أنهت مشواره مع الأهلي، لتبدأ الأندية الثلاثة البحث عن حلول فنية جديدة.