طالب النائب أحمد حافظ بضرورة تحقيق التكامل والربط اللحظي بين قواعد البيانات في الوزارات والهيئات الحكومية، ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء حالة عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مؤكدًا أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري يتطلب معالجة تحديات تتعلق بتكامل البيانات والحوكمة والأمن السيبراني وتأهيل العنصر البشري.

وأكد حافظ أن دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، تناقش قضية لم تعد ترفًا تكنولوجيًا، وإنما أصبحت أحد محددات القوة الاقتصادية والتنافسية للدول، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح الانتقال إلى الإدارة الاستباقية والتنبؤ المبكر القائم على البيانات الدقيقة، بدلًا من الاكتفاء بالتحديث الإداري التقليدي وانتظار وقوع الأزمات.

الحوكمة والأمن السيبراني

وأوضح أن هناك ثلاثة تحديات جوهرية أمام تطبيق هذه المنظومة، أولها كسر عزلة قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات، من خلال تحقيق الربط اللحظي وتكامل البيانات بين أجهزة الدولة.

وأضاف أن التحدي الثاني يتعلق بالحوكمة والأمن السيبراني، خاصة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المالية العامة والدين العام والموازنة يتطلب بنية تحتية مؤمنة بأعلى المعايير، وإطارًا تشريعيًا واضحًا يحمي البيانات السيادية وخصوصية المواطنين.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في العنصر البشري وتوطين المعرفة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أداة مساندة لمتخذ القرار وليس بديلًا عنه، وهو ما يستوجب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية القادرة على تحليل مخرجات هذه الأنظمة وتحويلها إلى سياسات رشيدة.

منظومة وطنية موحدة للتحليلات الاقتصادية

وأعلن حافظ موافقته على الدراسة، داعيًا الحكومة إلى تبني توصياتها، خاصة ما يتعلق بإنشاء منظومة وطنية موحدة للتحليلات الاقتصادية، بما يضمن تحويل الدراسة من وثيقة برلمانية إلى واقع عملي يدعم استقرار ونمو الاقتصاد المصري.