أكد الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية قادمة أو خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح واقعاً حاضراً ومؤثراً في الحياة اليومية والاقتصاد العالمي، مشدداً على أن التحرك تحت قبة مجلس الشيوخ لمناقشة هذه الدراسة يمثل خطوة مهمة على طريق التشريع والتفكير التكاملي تمهيداً للتنفيذ الفعلي.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للتعقيب على دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة اقتصادية»، حيث أعرب عن تقديره للمقترح والدراسة وملاحظات النواب، لافتاً إلى أن تناوله للملف ينطلق من زاويتين؛ الأولى أكاديمية وبحثية ترتبط بتجارب دولية في التكامل بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي، والثانية عملية وتنفيذية من خلال تجارب مشروعات الذكاء الاصطناعي والاطلاع على نماذج مؤسسية وتنفيذية متخصصة في هذا المجال.



وأوضح وزير الصناعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يرتكز على شقين أساسيين؛ أولهما زيادة الكفاءة في الأداء والإجراءات والعمليات، مشيراً إلى أنه كلما وُجدت فجوات أو تراجع في كفاءة بعض الإجراءات أو مراحل التنفيذ، زادت أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لمعالجتها، لا سيما في الجهاز الإداري والعمليات التي تحتاج إلى رفع كفاءتها لتعظيم الأثر الاقتصادي للتطبيق.



وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في صنع القرار ودعم القدرة عليه، سواء عبر أنظمة تتخذ قرارات في مجالات محددة، أو عبر أدوات توفر بيانات دقيقة وشاملة تساعد متخذ القرار على اختيار البديل الأنسب، مؤكداً أن الأثر النهائي للتطبيقات الذكية في القطاعات المختلفة—مثل الكهرباء، والصحة، والبترول وتكريره، وغيرها من المجالات المؤثرة في الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر—يصب في نهاية المطاف إما في زيادة الإيرادات أو تخفيض التكلفة.

وفيما يتعلق بمدى الجاهزية، شدد الدكتور خالد هاشم على أن الإجابة لا تختزل في «نعم» أو «لا» قاطعة، بل تتطلب النظر إلى مقومات التطبيق وعلى رأسها البيانات، داعياً إلى المصارحة والوضوح بشأن تحديات البيانات ودقتها وتوافرها لتشخيص المشكلات ومعالجتها، مع الإشارة إلى وجود تقدم ملحوظ وجهود مستمرة لتحسين هذا الملف.

تهيئة البنية والبيانات الموثوقة



ولفت وزير الصناعة إلى أن الحديث عن تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي يبدأ من تهيئة البنية والبيانات الموثوقة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الذكي، موضحاً الاعتماد على أدوات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والبيانات الضخمة (Big Data) والحوسبة لجمع البيانات من المصانع والمعدات، تمهيداً لإضافة طبقة الذكاء الاصطناعي للوصول إلى التحسين ورفع الكفاءة.



وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات بدأت تأخذ مساراً عملياً عبر مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة من خلال حوافز وبرامج لدعم المصانع لتطبيق إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وتوسيع نطاقها، بما يجهز قاعدة بيانات حقيقية قبل الدخول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوهاً ببرامج اعتماد وتأهيل المصانع الذكية ومصانع الجيل الرابع/«سيري» (SIRI) عبر مركز تحديث الصناعة والتي تشهد توسعاً وانضماماً متزايداً من المصانع.