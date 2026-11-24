أكد النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على أهمية التقرير المشترك بشأن دراسة «الذكاء الاصطناعي ، كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، مشيدًا بما تضمنه من رؤية تضع الذكاء الاصطناعي في موضعه الصحيح باعتباره ليس ترفًا تكنولوجيًا، وإنما أداة للانتقال بإدارة الاقتصاد من رد الفعل إلى التوقع والتوجيه.

وتقدم هلال، خلال تعقيبه على تقرير اللجنة المشتركة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالشكر للجنة على التقرير الرصين، مؤكدًا أن ما يميز الدراسة هو تشخيصها الدقيق للتحديات، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في نقص البيانات، وإنما في تفرقها، حيث تمتلك الدولة منظومات مثل GFMIS والفاتورة الإلكترونية وبيانات الإحصاء والضرائب والجمارك، لكنها تعمل في جزر منعزلة، الأمر الذي يجعل الصورة أمام صانع القرار متأخرة ومجزأة.

وأشاد بربط التقرير نماذج الذكاء الاصطناعي بدورة اتخاذ القرار، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن النجاح لم يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما من خلال ربط النماذج بالقرار، إلى جانب تبني نهج التدرج والواقعية، والبدء بثلاث أولويات تتمثل في التنبؤ بالإيرادات الضريبية، والتنبؤ الآني بالتضخم، ومراقبة الإنفاق العام، ثم التوسع وفقًا لنتائج التقييم.

كما ثمن ما تضمنه التقرير من ضوابط لتطبيق هذه النماذج، من خلال تشغيل كل نموذج بالتوازي مع الطريقة التقليدية، وعدم الاعتماد عليه إلا بعد ثبوت تفوقه، وإحاطة التنبؤات الحساسة بضوابط تداول، والاستضافة السيادية للبيانات الحساسة، وعدم الاعتماد الكامل على الآلة على حساب العنصر البشري.

وأشار إلى أهمية الاستماع إلى ما طرحته الحكومة خلال مناقشة الدراسة، موضحًا أن وزارة التخطيط أقرت بأنها لا تمتلك حتى الآن القدرة على التنبؤ الآني رغم وجود منصة «بيانات»، فيما أكدت وزارة الاستثمار أن الجهود الحالية عبارة عن مبادرات فردية دون إطار موحد، معتبرًا أن هذا التشخيص الصريح يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة.

وفيما يتعلق بملاحظاته على التقرير، أكد هلال ضرورة حسم ملف الحوكمة وتحديد المسؤوليات، مشيرًا إلى أن التقرير يقترح إنشاء مجلس للتوجيه ومكتب للبرنامج الوطني، وهو ما يطرح تساؤلًا حول الجهة المسؤولة بصورة نهائية، محذرًا من معالجة تعدد الجهات بإنشاء جهات جديدة، ومطالبًا بتحديد جهة واحدة واضحة المسؤولية أمام البرلمان.

وطالب الحكومة بتقديم خطة تنفيذية مفصلة خلال ثلاثة أشهر، تتضمن التكلفة التقديرية ومصادر التمويل والجدول الزمني الملزم، مع تحديد المسؤول عن كل مرحلة، لافتًا إلى أن التقرير لم يتضمن تكلفة تقديرية أو مصدر تمويل أو جدولًا زمنيًا ملزمًا للتنفيذ.

وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المنظومة، موضحًا أن النجاح في توسيع القاعدة الضريبية بعدالة ومكافحة التهرب دون إرهاق الملتزمين يمثل إنجازًا كبيرًا، شريطة وجود ضوابط قانونية صارمة تضمن سرية البيانات وتحافظ على ثقة المواطن.

العنصر البشري يمثل التحدي الأكبر

وشدد على أن العنصر البشري يمثل التحدي الأكبر، في ظل فقدان الدولة لكفاءاتها لصالح القطاع الخاص والخارج، مؤكدًا أن بناء المنصات دون بناء الإنسان القادر على تشغيلها يمثل بناءً على رمال، مطالبًا بتوفير كادر وحوافز خاصة لخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي، مع إشراك الموظفين في تصميم الحلول.

ولفت إلى ضرورة ربط مؤشرات نجاح التقرير بالأثر المباشر على المواطن، موضحًا أن المؤشرات المطروحة حاليًا تركز على الجوانب التقنية، مثل سرعة إتاحة المؤشرات ودقة التنبؤ، بينما يجب أن تمتد إلى مؤشرات مالية ملموسة تقيس مدى انخفاض عجز الموازنة، وتحسن تخصيص الدعم، وتقليل الهدر، مطالبًا بإعداد تقرير متابعة نصف سنوي يعرض هذا الأثر على المجلس.

كما أكد أهمية إعداد قانون متكامل لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤولية عن القرار، ويضمن المراجعة البشرية، ويحمي الخصوصية والأمن القومي، مشددًا على أن نجاح تطبيق هذه المنظومة لا يمكن أن يتحقق دون إطار تشريعي متكامل.

واستعرض هلال توصياته بشأن التقرير، والتي تضمنت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة للتنفيذ، وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن التنسيق والمتابعة أمام البرلمان، والبدء الفوري بصورة تجريبية في الأولويات الثلاث التي حددها التقرير، وسرعة إعداد قانون حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع خطة لبناء القدرات البشرية وتوفير كادر خاص، وإعداد تقرير متابعة نصف سنوي للمجلس.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن العقل البشري أو الإرادة السياسية، وإنما أداة في يد صانع القرار، مطالبًا بإقرار التقرير ومتابعة تنفيذه بجدية حتى يتحول من مجرد دراسة إلى واقع يلمسه المواطن في كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع واستقرار الاقتصاد .