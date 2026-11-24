قال النائب محمد لطفي عضو مجلس الشيوخ أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة التفكير في آليات تنظيم الخدمات، والفصل بين المشرّع والجهة المنظمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن الفصل بين الجهة المنظمة ومقدمي الخدمات يحقق نتائج أفضل، مستشهدًا بتجربة قطاع الاتصالات في مصر.

وأضاف خلال الجلسة العامة للشيوخ اثناء استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب احمد ابو هشيمة بعنوان الذكاء الاصطناعي كاداة استراتيجية في ادارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر ، أن مصر تحتاج إلى جهة متخصصة تتولى تنظيم خدمات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حوكمة استخدام هذه التقنيات وتكامل المعلومات وتحليل البيانات وتوظيفها بكفاءة.

تعليم الطلاب تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أهمية تطبيق هذا النموذج داخل الجامعات، موضحًا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

تعليم الطلاب تقنيات الذكاء الاصطناعي ، و توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية ، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات الجامعية.

واقترح التفكير في استحداث منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الذكاء الاصطناعي، ليتولى تنظيم وإدارة استخدام هذه التقنيات داخل الجامعة، باعتبارها نموذجًا مصغرًا لمؤسسات الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة وتكامل الخدمات.