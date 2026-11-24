تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المحاور الرئيسية بما يسهم في تيسير الحركة المرورية.

واطّلع المحافظ على استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق كفر طهرمس بنطاق حيي بولاق الدكرور والهرم بطول ١.٥ كم وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق .

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري بضرورة التنسيق الميداني المستمر بين مديرية الطرق والنقل والأحياء المعنية مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال، وإعادة تخطيط وترسيم الطريق وزيادة المساحات المخصصة للحارات المرورية بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس هشام حمدي مجاهد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة استمرار متابعة أعمال التطوير ميدانيًا، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق المستهدف منه في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة.