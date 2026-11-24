طالب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تشريع خاص ومتكامل ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحدد ضوابط التعامل مع مخاطره والجرائم المرتبطة به، فضلًا عن تنظيم آليات تبادل البيانات بين مؤسسات الدولة، بما يضمن أمن المعلومات وحماية خصوصية المواطنين.

وحذر عبد اللطيف، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، من مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات غسل الأموال وتهريبها إلى الخارج بصورة منظمة، مشددًا على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

الاستفادة من الفرص الاقتصادية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومواجهة المخاطر المالية والأمنية المرتبطة باستخدامه، مع تحديد المسؤولية القانونية عن الجرائم والتجاوزات الناتجة عن سوء استخدام هذه التقنيات.