قال النائب محمود مسلم، إن دراسة الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد جاءت في وقتها، في ظل قضية خطيرة جدا مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمارس عملية التحليل والتنبؤ وفقا للمعلومات، مشيرا إلى أن لدينا أزمة كبيرة في المعلومات وخاصة المعلومات الاقتصادية.

وأضاف مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن لدينا أزمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي متمنيا أن تكون لدى الحكومة خطة واضحة في هذا الشأن، موضحًا أنه بدون معلومات، ماذا سيحلل الذكاء الاصطناعي؟ وماذا سيتنبأ؟ مؤكدًا أن الكارثة ستكون أكبر في حالة غياب المعلومات أو وجود معلومات مزيفة أو مشوشة، لأن التحليل أو التنبؤ في هذه الحالة سيكون أخطر على البلد من طرق الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن قضية الذكاء الاصطناعي قضية استراتيجية، ويمكن أن تجعل بعض البلاد تخرج خارج التاريخ، وبالتالي فإن الاهتمام بها يجب أن يكون ضروريًا، ليس على مستوى الكفاءات والمتخصصين فقط وتدريبهم، ولكن أيضًا على مستوى الوعي العام.

وأضاف أنه يريد أن تتضمن مناهج التعليم العالي والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي قضية الذكاء الاصطناعي، حتى يكون هناك وعي عام لدى المجتمع بهذه الأمور.

وأوضح أن القضية الأخرى التي يتمنى أن تتحدث عنها الحكومة هي فكرة تمويل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أننا أمام تكنولوجيا جديدة تحتاج إلى تمويلات كبيرة، ويجب أن تكون هناك خطة وتمويل كبير لهذا الأمر، حتى نستطيع الاندماج فيها بشكل كبير.

نحتاج لخطة تمويل كبير ومتخصصين

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى تمويل كبير ومتخصصين وتعليم، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتوفير البيانات بشكل كبير.

وتابع أنه من غير المعقول أن تكون هناك حتى الآن تسريبات، مشيرًا إلى ما تحدث عنه النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف التهرب الضريبي، موضحًا أن لدينا مشكلة أكبر، وهي أن التهرب الضريبي أكبر، نظرًا لوجود أمور كثيرة غير رسمية.

وأكد أنه يتمنى أن تتحول مصر اقتصاديًا إلى مصر «الديجيتال»، بحيث يكون الجميع على علم بما يتم إنفاقه وأين يتم إنفاقه، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال انتشار النظام الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية وغيرها.

