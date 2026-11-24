أكد أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة يجب أن يرتكز على ضمان السيادة الرقمية المصرية، من خلال الاحتفاظ بالبيانات الحساسة وسيرفرات تخزينها داخل الأراضي المصرية مهما بلغت التكلفة، مع إمكانية الاستعانة بالنظم الخارجية والمصادر مفتوحة المصدر في التعامل مع المعلومات غير الحساسة، بما يضمن حماية بيانات الدولة وبناء نماذج وطنية مستقلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة منه بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

الذكاء الاصطناعي أداة لدعم القرار

وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة لا تستهدف إحلال الذكاء الاصطناعي محل المسؤول الحكومي أو منحه سلطة اتخاذ القرار، وإنما توظيفه كأداة للتحليل والتنبؤ تساعد الوزراء ومتخذي القرار على اختيار البدائل الاقتصادية الأكثر كفاءة، وتعظيم إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين إدارة الدين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى عائدًا.

3 تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي

ودعا رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى إصدار ثلاثة تشريعات رئيسية، تشمل قانونًا شاملًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي على غرار التشريع الأوروبي، وقانونًا لإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي، وتشريعًا ينظم إنشاء مكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية ويضمن استقلاليته التامة.

وأوضح أن مجلس التوجيه الاقتصادي المقترح يستهدف تحقيق التنسيق بين المجموعة الاقتصادية، في ظل تشابك الملفات المرتبطة بالمالية والاستثمار والصناعة والتخطيط والبنك المركزي.

وأشار إلى أن التشكيل المقترح للمجلس يضم رئيس مجلس الوزراء رئيسًا، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، وممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب تخصيص ثلث عضويته للمستقلين.

وشدد على أن إنشاء المجلس لا يستهدف إضافة أعباء بيروقراطية جديدة، وإنما تحديد المسؤوليات وضمان تكامل البيانات وتنسيق القرارات بين مؤسسات الدولة، بالتوازي مع تمتع مكتب التحليلات الاقتصادية بالاستقلالية اللازمة لاختيار النماذج المناسبة وضمان الشفافية والحياد في عمليات التحليل والتنبؤ.

كوادر متخصصة في علوم البيانات والاقتصاد

وفيما يتعلق بمخاوف نقص الكوادر البشرية، أقر أبو هشيمة بوجود فجوة في التخصصات المطلوبة لتشغيل المنظومة، موضحًا أنها تحتاج إلى خبرات في علوم البيانات والتعلم الآلي وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وواجهات البرمجة، إلى جانب علوم الاقتصاد.

وأكد أن امتلاك التكنولوجيا وحده لا يكفي لتحقيق المستهدفات، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.

ربط البيانات الضريبية ببيانات المصانع والطاقة

وشدد أبو هشيمة على أن الدراسة تركز تحديدًا على إدارة الاقتصاد والمالية العامة، ولا تتناول ملف العمالة أو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، موضحًا أن أحد أهدافها الرئيسية يتمثل في مساعدة الحكومة على زيادة الإيرادات دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تحليل البيانات المتاحة وربط المعلومات الضريبية ببيانات المصانع ومعدلات استهلاك الطاقة والغاز، بما يساعد على اكتشاف حالات التهرب الضريبي المحتملة وتحسين كفاءة التحصيل.

وأضاف أن الاستفادة من البيانات البديلة، مثل أنماط استخدام الهواتف المحمولة وسداد الفواتير والسلوك الرقمي، يمكن أن تسهم في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، والتعرف على حجم الاقتصاد غير الرسمي وآليات دمجه في الاقتصاد الرسمي.

4 منصات أساسية

وأكد أبو هشيمة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد لا يقتصر على التنبؤ بالمؤشرات، وإنما يمتد إلى دعم مختلف مراحل إدارة السياسة المالية، من خلال تحليل الإيرادات والإنفاق والدين العام، ومساعدة البنك المركزي في متابعة التضخم والسيولة، وتحديد القطاعات الاستثمارية والصناعية الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية.

وأشار إلى أهمية البناء على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مشروعات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات والأنظمة الحكومية، من خلال إضافة طبقة متقدمة من الذكاء الاصطناعي تتيح الانتقال إلى مرحلة التحليل والتنبؤ والتكامل بين قواعد البيانات.

وأوضح أن الدراسة اقترحت البدء بأربع منصات أساسية، في مقدمتها منصتا التنبؤ بالإيرادات الضريبية والتضخم، على أن يجري التوسع تدريجيًا وفقًا للعائد المحقق، مستهدفًا ظهور نتائج ملموسة خلال 12 شهرًا من بدء التنفيذ، بما يدعم تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال المشروع.

زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

وضرب أبو هشيمة مثالًا بمستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، موضحًا أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد وزارة الصناعة في تحديد القطاعات التي تستحق توجيه الاستثمارات إليها، وتقدير العائد المتوقع من كل قطاع، وإعداد السيناريوهات اللازمة لدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

تحديد المسئولية القانونية

وفيما يتعلق بالمسئولية عن الأخطاء المحتملة للأنظمة الذكية، أكد أبو هشيمة ضرورة وضع إطار تشريعي واضح يحدد المسؤوليات، سواء بالنسبة للشركات المطورة للبرمجيات حال عدم تدريب النماذج بصورة سليمة أو وجود تحيزات أو قصور في الأمن السيبراني، أو بالنسبة للمسؤول الحكومي متخذ القرار حال تجاهله المخرجات التحليلية أو اعتماده عليها دون التحقق من سلامتها.

وشدد على أهمية عدم تأجيل تنفيذ المشروع، مؤكدًا ضرورة تقييم تكلفة تأسيس المنظومة في ضوء العوائد الاقتصادية والمالية المنتظرة، وما يمكن أن تحققه من تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة موارد الدولة وجذب الاستثمارات.

وطالب أبو هشيمة الحكومة بدراسة المقترحات الواردة بالدراسة والتحرك نحو إعداد التشريعات اللازمة، خاصة قانون تبادل البيانات وقانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن نجاح التجربة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لتطوير الإدارة الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبناء منظومة وطنية قادرة على حماية البيانات وتعظيم الموارد وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.