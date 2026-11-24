رحب عملاء وموردو شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية بعودة جنسن هوانج لمنصبه رئيسًا تنفيذيًا للشركة اليوم الثلاثاء، مؤكدين أن هذه الخطوة بددت حالة عدم اليقين بشأن خطط المنتجات ومخاطر تقليص الاستثمارات في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وتضم آسيا شركات رئيسية ضمن سلسلة التوريد الواسعة لشركة إنفيديا، من بينها شركة تي إس إم سي، وفوكسكون، وسامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، إلى جانب شركات ناشئة مدعومة من شركة الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقال آن كي-هيون، أحد المسؤولين التنفيذيين في جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية: “من دون هوانج، كان تطوير المنتجات من الجيل المقبل سيستغرق وقتًا أطول”، مضيفاً “لقد تراجعت حالة عدم اليقين المحيطة بمنتجات إنفيديا من الجيل المقبل”.

ويرى كثيرون في القطاع أن هوانج كان قوة دافعة رئيسية وراء الوتيرة السريعة لازدهار الذكاء الاصطناعي، إذ دفع إنفيديا إلى تسريع دورات تطوير المنتجات، وحفز مورديها على مواكبة هذه الوتيرة، إلى جانب استثماره في شركات واعدة في مراحلها المبكرة.

وقال موظف لدى أحد موردي الرقائق في كوريا الجنوبية إن رحيل هوانج أثار تساؤلات بشأن نهج الإدارة الجديدة تجاه الخطط التي سبق الاتفاق عليها مع هوانج، لا سيما أن بعض هذه الخطط كان يستند فقط إلى اتفاقات شفهية.

وقال دانيال يو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميت إيه آي الناشئة التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها وتحظى بدعم من إنفيديا: “مع عودة هوانغ، فإن الرسالة، على الأقل من منظور العلاقات العامة، هي أن استراتيجية إنفيديا لم تتغير، سواء داخل الشركة أو خارجها”.

وأضاف يو، الذي تعمل شركته على تطوير توائم رقمية للمشروعات الصناعية: “من المؤكد أن ذلك سيساعد على استعادة الثقة”، مشيرًا إلى أن رحيل هوانغ أثار مخاوف بشأن الكيفية التي قد تتغير بها علاقة شركته مع إنفيديا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية عقب أنباء عودة هوانج، إذ قفز المؤشر الرئيسي في تايوان 9% من أدنى مستوى له في 8 أشهر، بينما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 6%.

وقفزت أسهم شركة تي إس إم سي، الشركة الرئيسية التي تتولى تصنيع الرقائق لصالح إنفيديا، وشركة فوكسكون للتجميع، بنحو 10% لكل منهما، لتصلا إلى الحد الأقصى المسموح به للارتفاع خلال الجلسة.

كما ارتفعت أسهم موردي الرقائق في كوريا الجنوبية، سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، بينما صعد سهم هيونداي موتور، التي تتعاون مع إنفيديا في مجال المركبات ذاتية القيادة ومراكز البيانات، بنسبة 10.5%.

وارتفعت أسهم موردي إنفيديا، إل جي للإلكترونيات ودوسان، بنسبة 16% و14% على التوالي.

لكن بعض المحللين حذروا من أن عودة هوانج لم تسهم كثيرًا في تخفيف التدقيق المفروض على إنفيديا، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقاتها مع الصين والمخاوف التي أثارتها في واشنطن.

وتخلفت الأسهم الصينية عن موجة الصعود العالمية القوية، إذ راهن المستثمرون على أن عودة هوانج لن تسهم كثيرًا في تخفيف القيود الأمريكية المفروضة على بيع الرقائق المتقدمة للصين.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على عودة هوانج إلى منصبه.